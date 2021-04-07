Происшествия

27 минут назад

Юлия Брунцева не хочет сидеть 8 лет в колонии

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#смертельное ДТП #авария #Брунцева
Юлия Брунцева не хочет сидеть 8 лет в колонии

Суд изучил жалобу признанной виновной в смертельном ДТП Юлии Брунцевой. Женщина просит назначить ей максимально мягкое наказание с отбыванием в колонии-поселении.

Октябрьский районный суд Липецка изучил апелляционную жалобу 38-летней Юлии Брунцевой, которую 24 марта приговорили к восьми годами заключения в колонии общего режима как виновницу смертельного пьяного ДТП. Брунцева подала жалобу через СИЗО, где она находится после оглашения приговора.

- В своей апелляционной жалобе Брунцева просит снизить срок наказания до минимально возможного и изменить вид исправительного учреждения на колонию-поселение. Брунцева просит учесть, что вину в совершении преступления она признала, принесла извинения, перечислила 5 000 рублей потерпевшей. Суд дал стороне обвинения для представления возражений на апелляционную жалобу срок до 19 апреля 2021 года, - сообщили GOROD48 в пресс-службе Липецкого областного суда.

24 марта 38-летнюю Юлию Брунцеву суд признал виновной в совершении пьяного ДТП, приведшего к гибели 18-летнего Александра Костина и травмированию его родителей. Судья приговорила женщину к восьми годам колонии общего режима и выплате 2,2 млн рублей компенсаций родным погибшего юноши. Таким образом, суд поддержал требование государственного обвинителя, который требовал для Брунцевой именно такого наказания ввиду неумышленности преступления. Адвокат семьи погибшего в аварии 18-летнего Александра Костина и его семья настаивали на максимальной мере в виде 12 лет заключения. Апелляционной жалобы на ужесточение наказания от стороны потерпевших в суд пока не поступало.

Напомним, авария, в которой обвинялась Юлия Брунцева, произошла на улице Зеленой в районе посёлка Тракторостроителей вечером 9 августа 2020 года. В результате столкновения автомобилей «Toyota RAV4», которым управляла Брунцева, и «ВАЗ 2107» семьи Костиных 18-летний Александр Костин получил смертельные травмы, пострадали его отец и мать.

Кардиолог Любовь Костина и ее муж везли на своей «семерке» сына Александра из Липецка в Грязи. 18-летний Александр, золотой медалист, поступил в военно-медицинскую академию, 9 августа он должен был сесть на поезд и отравиться к месту учебы.

В конце августа следствие предъявило Брунцевой обвинение по п. а ч. 4 ст. 264 УК РФ. Было установлено, что женщина села за руль после употребления алкоголя. Техническая экспертиза подтвердила, что Юлия Брунцева, несмотря на дорожные знаки и разметку, пошла на рискованный обгон неспешно едущего грузовика.
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#смертельное ДТП #авария #Брунцева

Комментарии (7)

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111

8 минут назад
За такое года три дают,ну пять.а то и условно.Ей дали очень много
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Анна

9 минут назад
Огп виновата,ни кто не спорит,но наказание очень жесткое.И должна быть отсрочка так ка к ребенок есть
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Odin

12 минут назад
Какой ужас! 5000 перечислила!
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зуб даю.

15 минут назад
Вы достали уже со своей этой Юлей!Других новостей что нет?
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Совести нет

16 минут назад
Она хочет. А парень жить хотел! Молчала уж в тряпочку. Позор - как похмеляться - так первая, а как отвечать за поступки - в кусты сразу. После такого - только усиление срока!
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-

17 минут назад
Сколько с этой алкашней будете ещё мусолить тему?!
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5000

17 минут назад
5000 рублей
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