Юлия Брунцева не хочет сидеть 8 лет в колонии

Суд изучил жалобу признанной виновной в смертельном ДТП Юлии Брунцевой. Женщина просит назначить ей максимально мягкое наказание с отбыванием в колонии-поселении.

Октябрьский районный суд Липецка изучил апелляционную жалобу 38-летней Юлии Брунцевой, которую 24 марта приговорили к восьми годами заключения в колонии общего режима как виновницу смертельного пьяного ДТП. Брунцева подала жалобу через СИЗО, где она находится после оглашения приговора.



- В своей апелляционной жалобе Брунцева просит снизить срок наказания до минимально возможного и изменить вид исправительного учреждения на колонию-поселение. Брунцева просит учесть, что вину в совершении преступления она признала, принесла извинения, перечислила 5 000 рублей потерпевшей. Суд дал стороне обвинения для представления возражений на апелляционную жалобу срок до 19 апреля 2021 года, - сообщили GOROD48 в пресс-службе Липецкого областного суда.



24 марта 38-летнюю Юлию Брунцеву суд признал виновной в совершении пьяного ДТП, приведшего к гибели 18-летнего Александра Костина и травмированию его родителей. Судья приговорила женщину к восьми годам колонии общего режима и выплате 2,2 млн рублей компенсаций родным погибшего юноши. Таким образом, суд поддержал требование государственного обвинителя, который требовал для Брунцевой именно такого наказания ввиду неумышленности преступления. Адвокат семьи погибшего в аварии 18-летнего Александра Костина и его семья настаивали на максимальной мере в виде 12 лет заключения. Апелляционной жалобы на ужесточение наказания от стороны потерпевших в суд пока не поступало.



Напомним, авария, в которой обвинялась Юлия Брунцева, произошла на улице Зеленой в районе посёлка Тракторостроителей вечером 9 августа 2020 года. В результате столкновения автомобилей «Toyota RAV4», которым управляла Брунцева, и «ВАЗ 2107» семьи Костиных 18-летний Александр Костин получил смертельные травмы, пострадали его отец и мать.



Кардиолог Любовь Костина и ее муж везли на своей «семерке» сына Александра из Липецка в Грязи. 18-летний Александр, золотой медалист, поступил в военно-медицинскую академию, 9 августа он должен был сесть на поезд и отравиться к месту учебы.



В конце августа следствие предъявило Брунцевой обвинение по п. а ч. 4 ст. 264 УК РФ. Было установлено, что женщина села за руль после употребления алкоголя. Техническая экспертиза подтвердила, что Юлия Брунцева, несмотря на дорожные знаки и разметку, пошла на рискованный обгон неспешно едущего грузовика.

