Медиков будут готовить со школьной скамьи

1 сентября в Задонске откроется медицинский класс.

Как сообщает Союз женщин Липецкой области, с 1 сентября у школьников Задонского района появится возможность обучения в медицинском классе.Гимназией №1 Задонска подписано соглашения о вступлении в научно-образовательный медицинский кластер «Предуниверсарий Липецкой области».Выпускники медицинского класса смогут получить целевое направление, дающее право на особые условия при зачислении в медицинский ВУЗ.Как отметил глава администрации Задонского района Алексей Щедров, цель открытия медицинского класса - решить кадровую проблему в системе здравоохранения района.