Здоровье

25 минут назад

Медиков будут готовить со школьной скамьи

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#образование #школа
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Медиков будут готовить со школьной скамьи

1 сентября в Задонске откроется медицинский класс.

Как сообщает Союз женщин Липецкой области, с 1 сентября у школьников Задонского района появится возможность обучения в медицинском классе.

Гимназией №1 Задонска подписано соглашения о вступлении в научно-образовательный медицинский кластер «Предуниверсарий Липецкой области».

Выпускники медицинского класса смогут получить целевое направление, дающее право на особые условия при зачислении в медицинский ВУЗ.

Как отметил глава администрации Задонского района Алексей Щедров, цель открытия медицинского класса - решить кадровую проблему в системе здравоохранения района.

1 324
#образование #школа
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17 минут назад
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