Технологии вопреки санкциям: как липецкие компании создают уникальные решения

GOROD48 продолжает рубрику «Сделано у нас», в которой мы рассказываем о предприятиях Липецкой области. Сегодня — рассказ о двух компаниях, сумевших наладить высокотехнологичное производство.

Предприятие «Промэлектроника» можно считать по-своему уникальным — в 2001 году его создали двое студентов ЛГТУ. Они развили свое детище до крепкого игрока на рынке промышленных систем автоматизации и управления технологическими процессами.Начиналась «Промэлектроника» почти как «Apple». Студенты и их товарищи буквально в гараже собрали так называемый шкаф управления, которые применяются в промышленности для автоматизации производственных процессов, контроля оборудования и обеспечения безопасности.— Еще компьютеры были редкостью, а ноутбуков и в помине не было. Настраивали оборудование, собранное в шкафу, вручную. Но даже не это было главное. Нас никто не знал, а мы не знали, кому предложить свои услуги. Но лиха беда начало. И от полной неизвестности мы дошли больших заказов, до решения самых сложных задач, — рассказывает генеральный директор ООО «Промэлектроника» Александр Музылев.По словам главного инженера «Промэлектроники», одного из тех студентов-энтузиастов Александра Соломатина, сейчас компания может автоматизировать любой объект, главное, чтобы технолог был грамотным и правильно поставил задачу.В 2014 году компания работала на олимпийских объектах в Сочи, создавала автоматизированную систему связи, освещения, передачи данных между горным и прибрежным кластерами, Красной Поляной и Имеретинской долиной. Их, некогда маленькая, студенческая компания наладила сбор всех электронных данных с выведением на центральный пульт диспетчерской всей Олимпиады.«Промэлектроника» налаживала системы управления, разрабатывали оборудование для НЛМК, Участвовали в строительстве самой современной и автоматизированной в России доменной печи №7 «Россиянка», Михайловского, Лебединского ГОКов, предприятий пищевой промышленности, шахт...Работа в цехе предприятия напоминает какие-то лабораторные, «космические» опыты. Над начинкой шкафов колдуют как опытные инженеры, так и юные. На предприятии сейчас работают 10 студентов ЛГТУ и несколько — проходят практику. По словам Александра Музылева, то, что молодежь идет в профессию инженера — радует. Это значит, что есть будущее. Зарплаты на предприятии соответствующие. Здесь, только что устроившемуся студенту платят оклад в 50 тысяч рублей. Затем по мере профессионального роста и приобретения опыта зарплата растет. У сотрудников поопытней зарплаты далеко за сотню.Наставники молодежи — настоящие профессионалы. Собиравший шкаф студент ЛГТУ Никита Кураковский говорит, что все практические знания сейчас получает от наставника— Он учит нас и схемы читать, и с проводами работать.Наставник, Виктор Переяславский, опыт имеет огромный, заканчивал в свое время факультет радиоэлектроники, а до «Промэлектроники» работал и на авиазаводе, и на предприятиях нефтяной промышленности. Сейчас старается знания передать молодежи.– За ними будущее страны, от них зависит, что смогут, что создадут нового, — говорит Виктор Переяславский.Липецкая группа компаний «Зинтем» специализируется на производстве профилегибочного оборудования.Как рассказала гендиректор «Зинтема» Елена Орлова, предприятие начиналось «с нуля».– Открылись мы пять лет назад. Производство первых станков давалось тяжело, но сегодня мы достигли полного цикла производства. Мы имеем все оборудование для производства станков. И даже электронику, которая управляет производственными линиями делаем уже сами.По словам Елены Орловой, еще недавно в стране существовало 125 предприятий, которые изготавливали станки для изготовления металлопрофиля. Настоящим ударом для них стало ковидное время, когда не все эти предприятия выдержали вынужденные простои. Потом выросли цен на металл, как на рулонный — для производства профиля, так и на деловой металл, из которого делают уже сами станки. Рост цен заставил многих производителей уйти с этого рынка. Сейчас на всю страну осталось с десяток предприятий, а липецкая группа компаний оказалась в тройке лидеров.—В месяц мы делаем порядка двух автоматизированных линий. Рынок сбыта – вся Россия и ближнее зарубежье. Наши станки работают в Калининграде, на Дальнем Востоке, в Монголии, Беларуси и Казахстане. И даже на Байконуре! Да, на Байконуре решили, что бытовки для обслуживающего персонала космодрома дешевле и проще делать на месте, чем покупать втридорога, – рассказала Елена Орлова.Удивительно, но липецкое предприятие выдержало конкуренцию с подобными из Китая, продукция которых дешевле.По словам Елены Орловой, китайцы делают такие линии в два раза быстрее, но без гарантии и техподдержки. Липчане же и пусконаладочные работы проводят, и техническую поддержку оказывают и гарантию на три года дают. Поэтому российский бизнесмен трижды подумает, что выгоднее – китайский кот в мешке или свое, родное, с гарантией и обслуживанием, ответственностью производителя..«Зинтем» имеет даже свое конструкторское бюро. По желанию заказчика, здесь спроектируют любой профилегибочный станок. На «зинтеновских» производственных линиях изготавливают многое: от профиля для заборов, крыш, до фасадов, сэндвич-панелей, сайдинга, металлочерепицы и ограждений трасс, бортов автомобилей и многого другого.Преодолев все кризисы последних лет, «Зинтем» вышел на мощность 24 производственные линии в год (2024) и выручку в 128 миллионов, стабильную работу для 25 человек, для которых созданы все условия и обеспечены социальные гарантии.