Мать и бабушка раненого ножом мальчика уверяют: угрозы от пенсионера поступали в течение трёх лет
Мать и бабушка раненого ножом мальчика уверяют: угрозы от пенсионера поступали в течение трёх лет
В елецкой тюрьме мыловар насмерть сжёг щёлочью другого осуждённого: ему ужесточили приговор
73 протокола составили инспекторы Госпожнадзора за нарушение требований пожарной безопасности
Происшествия
349
сегодня, 17:33
4
В Липецкой области продолжают орудовать мошенники под видом «Почты России»
Ельчанка хотела получить посылку и лишилась 50 000 рублей c кредитной карты.
Чтобы получить посылку, нужно было продиктовать код из SMS-сообщения. Как только ельчанка это сделала — позвонил сотрудник «Роскомнадзора» и пояснил, что женщину пытаются взломать мошенники и оформляют на нее кредит. После этого ельчанку связали со «службой безопасности» и убедили, что для сохранности денег нужно первой оформить кредит, чтобы мошенники не смогли этого сделать.
Ельчанка заказала кредитную карту на 50 000 рублей через мобильное приложение банка и по указанию «сотрудника службы безопасности» перевела все деньги на неизвестный счет. После этого женщина поняла, что ее обманули мошенники и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
Обман от имени «Почты России» набирает популярность: такие случаи уже были в январе и в феврале. Так, на мобильный телефон 54-летнего ельчанина позвонил мошенник и сообщил, что на его имя поступило письмо из налоговой службы, и поинтересовался, на какой адрес его направить. Мужчина назвал свой адрес, и звонивший пояснил, что ему придет SMS-сообщение с кодом, который необходимо назвать для отправки письма. Поверив звонившему, ельчанин назвал код из сообщения. А дальше к обману подключились сотрудники «Госуслуг» и «Центрального банка России». В результате мужчина лишился 500 000 рублей.
А обрадованная посылкой ельчанка перевела мошенникам 300 000 рублей: женщине через мессенджер сообщили, что на ее имя пришла посылка. Чтобы забрать посылку, также нужно было предоставить код из SMS.
0
0
0
1
1
Комментарии (4)