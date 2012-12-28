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сегодня, 17:33
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В Липецкой области продолжают орудовать мошенники под видом «Почты России»

Ельчанка хотела получить посылку и лишилась 50 000 рублей c кредитной карты.

36-летняя жительница Ельца обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Как сообщает ОМВД России по городу Ельцу, ей на мобильный телефон позвонил якобы сотрудник «Почты России» и сообщил, что на ее имя пришла посылка, но адрес повреждён.

Чтобы получить посылку, нужно было продиктовать код из SMS-сообщения. Как только ельчанка это сделала — позвонил сотрудник «Роскомнадзора» и пояснил, что женщину пытаются взломать мошенники и оформляют на нее кредит. После этого ельчанку связали со «службой безопасности» и убедили, что для сохранности денег нужно первой оформить кредит, чтобы мошенники не смогли этого сделать.

Ельчанка заказала кредитную карту на 50 000 рублей через мобильное приложение банка и по указанию «сотрудника службы безопасности» перевела все деньги на неизвестный счет. После этого женщина поняла, что ее обманули мошенники и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Обман от имени «Почты России» набирает популярность: такие случаи уже были в январе и в феврале. Так, на мобильный телефон 54-летнего ельчанина позвонил мошенник и сообщил, что на его имя  поступило письмо из налоговой службы, и поинтересовался, на какой адрес его направить. Мужчина назвал свой адрес, и звонивший пояснил, что ему придет SMS-сообщение с кодом, который необходимо назвать для отправки письма. Поверив звонившему, ельчанин назвал код из сообщения. А дальше к обману подключились сотрудники «Госуслуг» и «Центрального банка России». В результате мужчина лишился 500 000 рублей.

А обрадованная посылкой ельчанка перевела мошенникам 300 000 рублей: женщине через мессенджер сообщили, что на ее имя пришла посылка. Чтобы забрать посылку, также нужно было предоставить код из SMS.

мошенничество
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
люди
16 минут назад
выбросьте смартфоны и живите спокойно либо подружитесь с головой
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Гость
51 минуту назад
А то что смс с кодом получают в отделении связи и именно когда ты её получаешь и этот код на телефон отправляется тебе именно сотрудник почты, это не вызывает не каких вопросов?
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123
29 минут назад
А главное, откуда у почты ваш номер телефона. Дальше можно отключаться
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Нет вопросов
35 минут назад
у матросов! Потому что это все происходит в стенах почты и ты реально получаешь там посылку!
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