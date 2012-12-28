Пожар в строящемся доме у Петровского рынка потушили пожарные

Горели строительный мусор и утеплитель. Эвакуированы пять человек.



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Утром 27 марта очевидцы сообщили в службу «112» о клубах дыма, вырывающихся из новостройки у Петровского рынка недалеко от дома № 25 по улице Скороходова, сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области.— К месту вызова были направлены четыре отделения пожарной охраны. Очаг задымления находился на втором этаже строящегося здания. Пожарные эвакуировали пять человек, — рассказали в областном управлении МЧС.Оказалось, что горел строительный мусор, инструменты и утеплитель. Пожарные потушили пламя, разгоревшееся на площади в 15 квадратных метров.