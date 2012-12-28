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Происшествия
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17 минут назад
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Пожар в строящемся доме у Петровского рынка потушили пожарные
Горели строительный мусор и утеплитель. Эвакуированы пять человек.
— К месту вызова были направлены четыре отделения пожарной охраны. Очаг задымления находился на втором этаже строящегося здания. Пожарные эвакуировали пять человек, — рассказали в областном управлении МЧС.
Оказалось, что горел строительный мусор, инструменты и утеплитель. Пожарные потушили пламя, разгоревшееся на площади в 15 квадратных метров.
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