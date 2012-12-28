Бензин продолжил дорожать в Липецкой области

Стоимость бензина продолжила расти в Липецкой области на прошлой неделе. Рост цен зафиксирован на все четыре наблюдаемых вида топлива, сообщает Липецкстат.

Цены на бензин продолжили расти на прошлой неделе — в среднем они увеличились на 0,1%. Все три марки бензина и дизтопливо подорожали одинаково — на 0,1%. Такие данные представил Липецкстат в еженедельном мониторинге цен на бензин и дизтопливо за период с 18 по 24 марта.Цена на бензин в целом за последнюю неделю выросла на 0,1% — с 58,82 до 58,87 рубля за литр. Так, на 0,1% увеличилась стоимость бензина АИ-92, она составила 55,62 рубля против 55,56 рубля неделей ранее.Такой же рост (+0,1%) отмечается на марку бензина АИ-95: он подорожал с 60,56 рубля до 60,61 рубля. На 0,1% подросли цены на бензин премиальной марки АИ-98 — с 85,39 рубля до 85,49 рубля. Дизельное топливо подорожало на прошлой неделе также на 0,1%, до 66,35 рубля (на 17 марта — 66,24 рубля).