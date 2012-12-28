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Общество
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сегодня, 17:36
На 12 улицах Липецка отключат холодную воду
28 марта «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – без холодной воды временно останутся жители 12 улиц, предупредили в компании.
Цистерна с водой будет находиться по адресу: улица Папина, 17. Также воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
28 марта плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в доме № 98 по проспекту Победы, на улице Ново-Весовой, в садоводчестве «Горняк».
С 09:00 до 12:00 не будет света на улицах Можайского, Полевой, Пришвина.
С 09:00 до 16:00 обесточат дома № 44 по улице Стаханова, №№ 2, 3/1, 4 по улице Хорошавина, №№ 1, 1а, 3 по улице Шуминского.
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