На 12 улицах Липецка отключат холодную воду

28 марта «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – без холодной воды временно останутся жители 12 улиц, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах № 2 на площади Металлургов, №№ 6, 8, 9, 17, 17б по улице Папина, №№ 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10б по улице Доватора, №№ 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15 по улице Юных Натуралистов, № 22 по проспекту Победы, в частном секторе улиц Кочеткова, Третьякова, Курчатова, Булавина, Баженова, Сокольской, в переулке Полтавском.Цистерна с водой будет находиться по адресу: улица Папина, 17. Также воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.28 марта плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в доме № 98 по проспекту Победы, на улице Ново-Весовой, в садоводчестве «Горняк».С 09:00 до 12:00 не будет света на улицах Можайского, Полевой, Пришвина.С 09:00 до 16:00 обесточат дома № 44 по улице Стаханова, №№ 2, 3/1, 4 по улице Хорошавина, №№ 1, 1а, 3 по улице Шуминского.