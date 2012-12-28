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9 минут назад
НЛМК и фонд «Милосердие» высадят в Липецке более 3000 деревьев
Благотворительный фонд «Милосердие» при поддержке Новолипецкого металлургического комбината в 2025 году подарит Липецку более 3000 деревьев и кустарников. Городские улицы украсят саженцы липы, дуба, рябины, пирамидального тополя, клена, жасмина, можжевельника, спиреи и сирени.
Первый этап ежегодной «зеленой» акции пройдет весной. Волонтеры высадят в Липецке 500 деревьев и кустарников. Второй этап высадки запланирован на осень 2025 года.
Комбинат сохраняет объем зеленых насаждений и на промышленной площадке. Деревья и кустарники занимают почти четверть всей территории комбината. Это один из самых высоких «зеленых» показателей в стране среди промышленных предприятий. Ежегодно НЛМК высаживает на своей территории около 50 000 растений — деревьев, кустарников и цветов.
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