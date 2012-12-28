НЛМК и фонд «Милосердие» высадят в Липецке более 3000 деревьев

Благотворительный фонд «Милосердие» при поддержке Новолипецкого металлургического комбината в 2025 году подарит Липецку более 3000 деревьев и кустарников. Городские улицы украсят саженцы липы, дуба, рябины, пирамидального тополя, клена, жасмина, можжевельника, спиреи и сирени.

Зеленые насаждения появятся в парках, аллеях и во дворах, которые нуждаются в озеленении после опиловки старых и аварийных деревьев. Саженцы высадят и во дворах новостроек, где недостаточно зелени. Экологическая акция по озеленению областного центра стала традиционной для компании, в ней примут участие волонтеры НЛМК, сотрудники фонда «Милосердие» и активные горожане.Первый этап ежегодной «зеленой» акции пройдет весной. Волонтеры высадят в Липецке 500 деревьев и кустарников. Второй этап высадки запланирован на осень 2025 года.Комбинат сохраняет объем зеленых насаждений и на промышленной площадке. Деревья и кустарники занимают почти четверть всей территории комбината. Это один из самых высоких «зеленых» показателей в стране среди промышленных предприятий. Ежегодно НЛМК высаживает на своей территории около 50 000 растений — деревьев, кустарников и цветов.