Новое о коронавирусе к 12 апреля: томские ученые выяснили, кто наиболее уязвим перед инфекецией

Генетики Томского национального исследовательского медцентра выявили, что европейцы больше предрасположены к развитию тяжелой формы COVID-19, чем азиаты – как выявили ученые, у каждого третьего европейца присутствует ген, который мешает организму сопротивляться вирусу SARS-CoV-2. У азиатов эти гены встречаются в 5-15% случаев.

Принадлежность к той или иной народности может влиять на уязвимость перед коронавирусной инфекцией. Ученые Томского национального исследовательского медицинского центра пришли к выводу, что предрасположенность к тяжелой форме COVID-19 у индийцев и северных европейцев, а также русских и британцев выше, чем у азиатов, например, якутов и монголов. Об этом рассказал ТАСС один из авторов исследования, глава Томского научно-исследовательского медицинского центра, Вадим Степанов.



В рамках исследования ученые проанализировали более двух тысяч образцов генов представителей почти 90 популяций или народов, населяющих Евразию. Научная группа обнаружила шесть участков генома человека, которые в некоторых случаях могут увеличить до двух раз риск тяжелого течения коронавирусной инфекции, в том числе COVID-19. Например, это гены, которые управляют производством рецептора интерферона или отвечают за определенные процессы обмена веществ. «Эти шесть вариантов распространены у разных народов с очень разной частотой встречаемости. Мы исследовали, с какой частотой данные гены встречаются в популяциях Евразии», - пояснил Вадим Степанов.



Оказалось, что к тяжелой форме COVID-19 наиболее предрасположены уроженцы Индии и Северной Европы, в частности, русские и британцы. Гораздо менее к заражению склонны, например, уроженцы Якутии и Монголии. Ученые выяснили, что носителем хотя бы одного «плохого гена» в Европе и Индии является каждый третий (30%) – это высокие риски. В среднем на всем земном шаре – 15% таких носителей, в монголоидных популяциях Азии – в районе 5-15%. Самая низкая предрасположенность у жителей Якутии, около 5%.



Ученые надеются, что результаты их работы помогут лучше понимать природу болезней человека, в том числе коронавирусной инфекции, а также выявить механизмы развития и распространенности комплексных многофакторных и моногенных заболеваний.



Шведские ученые назвали тяжелые последствия легкой формы COVID-19



Примерно у каждого десятого переболевшего COVID-19 в легкой форме даже через восемь месяцев после инфекции остается хотя бы один умеренный или тяжелый постковидный симптом, влияющий на качество жизни. К такому выводу пришли шведские ученые из больницы Дандерюд и Каролинского института. Свои выводы они опубликовали в Journal of the American Medical Association, пишут «Известия».



Исследование врачи начали весной 2020 года - взяли образцы крови у 2149 сотрудников больницы Дандерид, около 19% которых имели антитела к коронавирусу. Образцы собирались каждые четыре месяца, участники исследования заполняли анкеты, в которых содержалась информация о долгосрочных последствиях заболевания. В январе 2021 года ученые рассмотрели полученные данные и изучили долгосрочные симптомы у тех участников эксперимента, которые перенесли легкую форму COVID-19 не менее восьми месяцев назад – в эту группу вошли 323 медработника. Так, 11% переболевших COVID-19 назвали как минимум один симптом, отрицательно влияющий на работу, социальную или домашнюю жизнь, который длился не менее восьми месяцев. В числе наиболее часто встречающихся долгосрочных симптомов были потеря обоняния и вкуса, усталость и проблемы с дыханием.



На момент подготовки материала в мире зафиксировано 136 401 025 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 2 945 211 человек, вылечились 102 968 627 заразившихся. В России выявлено 4,64 миллиона пострадавших, она остается на пятом месте после США, Бразилии, Индии и Франции. Более 4 миллионов пострадавших – в Великобритании. Рубеж в три миллиона пострадавших от коронавирусной инфекции пересекли Турция, Италия, Испания и Германия. Свыше двух миллионов пострадавших отмечается в Польше, Колумбии, Аргентине, Мексике, Иране. Более миллиона заразившихся – в Украине, Перу, Чехии, Индонезии, ЮАР, Нидерландах, Чили, Канаде, Румынии.



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