В Липецке ограбили бар

Злоумышленник забрал всю выручку, 10 000 рублей.

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Ночью, 5 апреля, мужчина зашел в бар, расположенный в Октябрьском районе Липецка. За стойкой было пусто, тогда посетитель перелез через барьер и прошел в служебное помещение, где обнаружил продавца-кассира.



Угрожая женщине ножом злоумышленник потребовал деньги. Испуганная сотрудница отдала ему всю выручку — 10 000 рублей. После того как грабитель ушел, продавец позвонила в полицию. Сотрудники уголовного розыска довольно быстро задержали грабителя. Им оказался ранее судимый 32-летний липчанин. Деньги он уже успел потратить.



— Следственными органами отдела полиции № 7 УМВД России Липецку возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации («Разбой»). Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.