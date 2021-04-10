Происшествия

сегодня, 08:26

В Липецке ограбили бар

10 2154
#ограбление #бар #полиция
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Злоумышленник забрал всю выручку, 10 000 рублей.

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Ночью, 5 апреля, мужчина зашел в бар, расположенный в Октябрьском районе Липецка. За стойкой было пусто, тогда посетитель перелез через барьер и прошел в служебное помещение, где обнаружил продавца-кассира.

Угрожая женщине ножом злоумышленник потребовал деньги. Испуганная сотрудница отдала ему всю выручку — 10 000 рублей. После того как грабитель ушел, продавец позвонила в полицию. Сотрудники уголовного розыска довольно быстро задержали грабителя. Им оказался ранее судимый 32-летний липчанин. Деньги он уже успел потратить.

— Следственными органами отдела полиции № 7 УМВД России Липецку возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации («Разбой»). Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
10 2154
#ограбление #бар #полиция
1

Комментарии (10)

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Валера

12 минут назад
Что это? Бархат или дрова
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митяй

17 минут назад
Заведение оштрафовать или закрыть., ты наверное в маске спишь
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Денис

37 минут назад
Гость, закрыть эти бархаты, по ночам прйлом торгуют.
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Красный

41 минуту назад
Заведение оштрафовать или закрыть., Совсем с этими масками "съехали" липчане ((.
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Заведение оштрафовать или закрыть.

46 минут назад
А забегаловку надо тоже наказать и не на 10т. Один без маски зашёл второй без маски, а если ещё и видео прокрутить за целый день то там ещё многих можно увидеть без масок.
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10 тысяч - 10 лет

50 минут назад
Его уровень развития днище
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Gamer

51 минуту назад
Я так же в компьютерных играх делаю "Мафия 3" и "GTA V". ))) Но это реальная жизнь и здесь, можно присесть всерьёз и надолго... ))
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Гость

сегодня, 08:57
Судя по барной стойке это бархат
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Нео

сегодня, 08:51
Какая-то подстава
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Кутя

сегодня, 08:43
Без лоха и жизнь плоха.
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