50-летняя липчанка получила маткапитал и пособия на несуществующего ребёнка

Всего женщине выплатили 688 887 рублей.

50-летней липчанке грозит до шести лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве с маткапиталом и пособиями — 688 887 рублей она получила на несуществующего ребёнка. Уголовное дело направила в суд прокуратура Советского района Липецка.— По данным следствия, в период с мая 2021 года по май 2023 года 50-летняя неработающая женщина обратилась в управление Пенсионного фонда России Липецкой области и Отделение Социального фонда России по Липецкой области с заявлениями о распоряжении средствами материнского капитала и назначении ежемесячного пособия в связи с рождением ребенка, представив подложные документы о рождении у нее ребенка, что позволило ей получить средства материнского капитала и социальные выплаты на общую сумму 688 887 рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.Обвиняемая полностью признала вину. Её действия квалифицированы по части третьей статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат в крупном размере».