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сегодня, 12:27
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50-летняя липчанка получила маткапитал и пособия на несуществующего ребёнка

Всего женщине выплатили 688 887 рублей.

50-летней липчанке грозит до шести лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве с маткапиталом и пособиями — 688 887 рублей она получила на несуществующего ребёнка. Уголовное дело направила в суд прокуратура Советского района Липецка.

— По данным следствия, в период с мая 2021 года по май 2023 года 50-летняя неработающая женщина обратилась в управление Пенсионного фонда России Липецкой области и Отделение Социального фонда России по Липецкой области с заявлениями о распоряжении средствами материнского капитала и назначении ежемесячного пособия в связи с рождением ребенка, представив подложные документы о рождении у нее ребенка, что позволило ей получить средства материнского капитала и социальные выплаты на общую сумму 688 887 рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

Обвиняемая полностью признала вину. Её действия квалифицированы по части третьей статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат в крупном размере».
мошенничество
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Манагер
31 минуту назад
Вот заметьте - это уже не первый случай махинаций с рождением на несуществующих детей.
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Спалилась
36 минут назад
наверное, когда пришла со вторым)))... или третьим))))
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Житель
сегодня, 12:35
Вот тебе и межведомственное взаимодействие. СоцФонд не смог запросить информацию о детях и оформил маткапитал просто по предоставленной бумажке?
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Жесть
56 минут назад
Не бумажки, а Свид.о рождении и СНИЛС. Вот кто ей помог фальшивое свидетельство получить - ВОПРОС!?
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