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Липецкая вечЁрка: погибший в пожаре ребенок, конфликт в больнице и приговор по делу «Эксстроймаша»
Происшествия
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28 минут назад
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В Липецке произошел инцидент с лифтом
52-летний мужчина не пострадал.
На место вызова оперативно прибыли медики, полицейские, спасатели и сотрудники организации, обслуживающей лифты. Но тревога была напрасной: неисправный подъемник не упал, а был задержан специальным устройством на пятом этаже. Находившемуся в кабине 52-летнему мужчине медицинская помощь не понадобилась — травм он не получил.
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