В Липецке произошел инцидент с лифтом

52-летний мужчина не пострадал.

Вчера на телефон вызова экстренных служб 112 позвонили жители дома 61а по улице Депутатской и сообщили, что в первом подъезде в шахту рухнула кабина лифта с находящимся внутри мужчиной.На место вызова оперативно прибыли медики, полицейские, спасатели и сотрудники организации, обслуживающей лифты. Но тревога была напрасной: неисправный подъемник не упал, а был задержан специальным устройством на пятом этаже. Находившемуся в кабине 52-летнему мужчине медицинская помощь не понадобилась — травм он не получил.