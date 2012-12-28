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28 минут назад

32-летний липчанин битой разнёс «Оку» сожительницы отца

Так он хотел отомстить отцу.

В Липецке передано в суд уголовное дело ранее не судимого 32-летнего мужчины, обвиняемого в умышленном повреждении чужого имущества: по данным следствия, 7 июня прошлого года он битой разбил машину сожительницы отца.

Мужчина был пьян и незадолго до этого по телефону поссорился с отцом. Вернувшись домой, обвиняемый увидел, что разбиты стёкла времянки, где он жил. Тогда он ещё сильнее разозлился на отца и решил выместить обиду: открыл гараж частного дома на улице Булавина и битой изуродовал кузов автомобиля «ВАЗ-11113» («Ока»).

На грохот пришла его бабушка и стала успокаивать внука. Тогда тот положил биту и вышел во двор, а потом сам позвонил в полицию и сообщил о разбитых стёклах времянки. Но на месте полицейские узнали и о разбитой машине.

Биту мужчина в тот же день выкинул в реку.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, на «Оке» 32-летний мужчина повредил левый и правый фонари, заднюю дверь, ветровое стекло, левую боковину, передний бампер, решетку радиатора, правую фару, стекла левой и правой двери, боковые левое и правое стекла, панель крыши, левое крыло, правую боковину, капот, стекло задней двери.

Владелице «ВАЗа» были причинены убытки более чем на 65 тысяч рублей. Но сын её сожителя ущерб уже возместил — никаких претензий женщина не имеет.

Тем не менее, уголовное дело по части первой статьи 167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба» всё равно дошло до суда.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.
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