45-летняя закладчица получила 12 лет колонии

С кураторами она общалась в мессенджере.

Октябрьский районный суд приговорил 45-летнюю липчанку к 12 годам колонии общего режима за покушение на незаконный сбыт наркотиков.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, подсудимая через мессенджер получала от неизвестных сведения о нахождении большой партии наркотиков в тайнике на территории Липецка, забирала и фасовала на мелкие партии для розничных потребителей, после чего делала новые закладки. Но эта деятельность не была доведена до конца: женщину задержали полицейские.