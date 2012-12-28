Происшествия
665
сегодня, 13:57
2
45-летняя закладчица получила 12 лет колонии
С кураторами она общалась в мессенджере.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, подсудимая через мессенджер получала от неизвестных сведения о нахождении большой партии наркотиков в тайнике на территории Липецка, забирала и фасовала на мелкие партии для розничных потребителей, после чего делала новые закладки. Но эта деятельность не была доведена до конца: женщину задержали полицейские.
0
1
0
6
0
Комментарии (2)