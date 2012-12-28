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Экономика
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сегодня, 10:09
Расходы на платные услуги в Липецкой области выросли за год на 1,6%
Объем платных услуг населению в 2024 году достиг по данным Липецкстата почти 101,1 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах на 1,6% больше уровня января-декабря 2023 года.
Объем платных бытовых услуг в 2024 году увеличился на 7,7% по сравнению с предыдущим годом и составил 15,5 миллиарда рублей. Из них 27% составили услуги по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, 23% – ремонт и строительство жилья и других построек, 13% — парикмахерские и косметические услуги, 11% приходилось на ритуальные услуги, сообщает Липецкстат.
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