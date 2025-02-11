Сливают уже под окнами — жители поселка Дачный сняли черного ассенизатора у своих домов

Водителя будут искать полицейские, а затем оштрафуют экологи.



Жители поселка Дачный заметили черного ассенизатора возле своих домов: водитель машины сливал содержимое цистерны в канализационный люк.«В канализационный люк, расположенный во дворе дома № 31 по ул. М. Светлова жилого района Дачный в течение 31 января несколько раз машина с госномером О865СТ 48 производит слив», — написала GOROD48 одна из жительниц поселка.Фото с записью работы ассенизатора заинтересовались в министерстве экологии и в полиции.Как рассказали GOROD48 в министерстве экологии, в действиях ассенизатора усматриваются признаки нарушения природоохранного законодательства в области обращения с отходами производства и потребления, за которое предусмотрена ответственность в соответствии с КоАП РФ. Само министерство розыском водителя заниматься не может, поэтому подготовило соответствующее заявление в полицию.«Министерством в адрес полиции подготовлена и направлена соответствующая информация для принятия мер согласно имеющихся полномочий, а также для формирования соответствующего материала с последующим его направлением в адрес министерства для рассмотрения по существу», — сказано в официальном ответе областных экологов.В пресс-службе УМВД России по Липецкой области отметили, что документы от министерства еще не поступили. В то же время проверка по задокументированному факту нарушения будет проведена.