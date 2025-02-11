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1970
сегодня, 14:20
17

Сливают уже под окнами — жители поселка Дачный сняли черного ассенизатора у своих домов

Водителя будут искать полицейские, а затем оштрафуют экологи.

Жители поселка Дачный заметили черного ассенизатора возле своих домов: водитель машины сливал содержимое цистерны в канализационный люк.

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«В канализационный люк, расположенный во дворе дома № 31 по ул. М. Светлова жилого района Дачный в течение 31 января несколько раз машина с госномером О865СТ 48 производит слив», — написала GOROD48 одна из жительниц поселка. 
Фото с записью работы ассенизатора заинтересовались в министерстве экологии и в полиции.

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Как рассказали GOROD48 в министерстве экологии, в действиях ассенизатора усматриваются признаки нарушения природоохранного законодательства в области обращения с отходами производства и потребления, за которое предусмотрена ответственность в соответствии с КоАП РФ. Само министерство розыском водителя заниматься не может, поэтому подготовило соответствующее заявление в полицию. 

«Министерством в адрес полиции подготовлена и направлена соответствующая информация для принятия мер согласно имеющихся полномочий, а также для формирования соответствующего материала с последующим его направлением в адрес министерства для рассмотрения по существу», — сказано в официальном ответе областных экологов.

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области отметили, что документы от министерства еще не поступили. В то же время проверка по задокументированному факту нарушения будет проведена.
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Комментарии (17)

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Как гость
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Сначала новые
не-а че
3 минуты назад
Камеры надо ставить у таких люков, и штрафы по ляму за слив. Вот тогда все окупиться.
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48
сегодня, 15:54
под мостом на кольце трубного сливают по 20 раз в день. наряд в прошлый так и не успел доехать, за время слива.
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Максим
сегодня, 15:53
Тут парилка о двух концах, кто сливает-экономят, если будут платить, то для всего поселка вырастет ценник. Администрация сети строить не планирует. Какой выход? Тогда нужно чтобы город в лице водоканала РВК-Липецк, закупил ( или заключили договор с частниками) такие машины и откачивал в частном секторе по фиксированной цене, утвержденной городом.
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Гость
сегодня, 16:04
Абсолютно согласен, кстати такая машина была, сосед какими то немыслимыми усилиями добился от качки от администрации посёлка, но он единственный, остальные платят нелегалам
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аналитик
сегодня, 15:49
Толку то от ваших штрафов он за день зарабатывает на 10 штрафов . а поймаете вы его . если поймаете 1 раз в месяц
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Фанат
сегодня, 15:48
Умники. Скорее всего. это теплосеть. После прокачки теплокамеры. Сливает и заодно промывает уличную каналью. Спасибо надо говорить
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Хаха
сегодня, 15:54
Скорей всего, но это не точно))) толку 0 от вашей писанины.
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Игорь Михайлович
сегодня, 15:38
Отвести им место,огородить, поставить кассу и в "добрый путь". А остальным штрафы и машины на штрафстоянку.
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Сталин
сегодня, 15:33
Золотари совсем обнаглели, все леса загадили, коммерсанты недоделанные. Штраф по полной.
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Жэковец
сегодня, 15:19
Удивляюсь нашим людям! Фекальные отходы сливают в канализацию! Одна вместо спасибо, что будет промыта дворовка, строчит жалобы. Другие усмотрели нарушение природоохранного законодательства! Может всем нам пора творить добро вместо жалоб друг на друга?
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жуть-жуткая
59 минут назад
Добренький какой нашёлся - вот пусть вам под окно и сливают! Наверно, ни разу не наблюдал , когда сливают- стоит такая вонь вокруг на 500 метров точно.
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Радуйтесь
сегодня, 14:44
Что не в подьезд.
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Земляк
сегодня, 14:37
А куда обратиться, если в частный сектор не тянут сети водоотведения? Уже больше 5 лет в администрации футболят и конца этом нет. Пусть хоть на головы им льют.
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Гость
сегодня, 15:28
Некоторых с этим вопросом футболят уже 50 лет. Не положены частному сектору сети водоотведения
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