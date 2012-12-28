Из пиццерии украли сумку с деньгами

21-летнего парня теперь ждёт суд.

В Усмани направлено в суд уголовное дело о краже из пиццерии. По данным следствия, в декабре прошлого года пьяный неработающий ранее судимый 21-летний парень украл из кафе «Хэппи-Пицца» женскую сумку, в которой было 7500 рублей.— Действия обвиняемого квалифицированы по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину», санкции которой — до пяти лет лишения свободы. В ходе следствия парень полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.