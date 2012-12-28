15-летнему мальчику вскрыли абсцесс головного мозга: к осложнению привёл запущенный синусит
Происшествия
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10 минут назад
Из пиццерии украли сумку с деньгами
21-летнего парня теперь ждёт суд.
— Действия обвиняемого квалифицированы по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину», санкции которой — до пяти лет лишения свободы. В ходе следствия парень полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
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