Кредиты оформят после паузы на раздумье

Законодатели предлагают ввести при оформлении кредитов «период охлаждения», что затруднит действия мошенников.

Сенатор от Липецкой области Евгения Уваркина рассказала о законопроекте, который усложнит действия мошенников. Его сегодня рассмотрит Совет Федерации.«Этот документ призван защитить граждан от мошеннических схем, связанных с навязыванием кредитов. Особенно часто такие случаи затрагивают пожилых людей, которых обманом заставляют брать займы и передавать деньги злоумышленникам», —рассказала Евгения Уваркина.По словам сенатора, законопроект предлагает т.н. «период охлаждения». Кредит от 50 до 200 тысяч банк одобрит не раньше чем через четыре часа. Сумму от 200 тысяч можно будет получить только через 48 часов.«Это даст заемщику время на осмысление решения», — считает Евгения Уваркина.Также законопроект обяжет банки проводить дополнительные проверку обращений за кредитами для предотвращения мошенничеств.Если банк или микрофинансовая кредитная организация не проведет проверку, а впоследствии будет возбуждено уголовное дело по факту хищения средств, заёмщика освободят от обязательств по кредиту.