Происшествия

46 минут назад

Мужчины не поделили дорогу и один пырнул другого ножом

6 1181
#ножевое ранение
1
Мужчины не поделили дорогу и один пырнул другого ножом

Лебедянский суд приговорил уроженца Ставропольского края к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Лебедянский районный суд вынес приговор уроженцу Ставропольского края, признанного виновным по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, неприятный инцидент между мужчинами, не поделившими дорогу, произошёл 8 ноября прошлого года около 2:20 ночи на улице Почтовая в Лебедяни.

Водители «ВАЗ-2109» и «Киа Рио» остановили машины недалеко от киоска «Русского аппетита» (причём «Киа» стояла на встречной полосе) и общались через открытое окно. Через некоторое время туда подъехал автомобиль «Шевроле Лачетти» вплотную к «Киа». «Шевроле Лачетти» врезалась передним бампером в передний бампер «Киа», после чего между мужчинами произошла словесная перепалка. Водитель «Шевроле» сел в машину и попытался уехать, но его остановили — другой водитель уже вызвал ДПС.

В это время водитель «Шевроле Лачетти» вступил в конфликт уже с другим мужчиной, пассажиром «ВАЗ-2109». В ход пошли кулаки, но мужчин разняли сотрудники ДПС. Тогда пассажир «девятки» сел на переднее пассажирское сиденье в «Шевроле Лачетти», но через некоторое время выбежал оттуда с криком: он снял куртку и свитер и увидел, что у него из левой подмышки сильно течёт кровь. Водитель «Шевроле» тоже вышел, и у него в руках был раскладной нож. Мужчина с ножом попытался убежать в сторону улицы Интернациональной, но его догнали сотрудники полиции.

Медики оценили ножевое ранение как тяжкий вред здоровью. Суд назначил водителю «Шевроле» наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
6 1181
#ножевое ранение
1

Комментарии (6)

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Света

9 минут назад
Естественный отбор
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Викторм

10 минут назад
Какой гуманный суд. Но смешно, что эти одиночества умудрились даже ночью устроить такое..
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Л-а

14 минут назад
вот это "правосудие"!
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Tcnm

22 минуты назад
Шпана вышла на митинг никого не покалечили - посадили. Тут пырнул человека - иди гуляй...
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Сёма

32 минуты назад
Интересно девки пляшуть, за тяжкий вред здоровью 2 года условно.
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Житель Лебедяни

36 минут назад
Условно?
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