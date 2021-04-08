Мужчины не поделили дорогу и один пырнул другого ножом

Лебедянский суд приговорил уроженца Ставропольского края к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Лебедянский районный суд вынес приговор уроженцу Ставропольского края, признанного виновным по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, неприятный инцидент между мужчинами, не поделившими дорогу, произошёл 8 ноября прошлого года около 2:20 ночи на улице Почтовая в Лебедяни.



Водители «ВАЗ-2109» и «Киа Рио» остановили машины недалеко от киоска «Русского аппетита» (причём «Киа» стояла на встречной полосе) и общались через открытое окно. Через некоторое время туда подъехал автомобиль «Шевроле Лачетти» вплотную к «Киа». «Шевроле Лачетти» врезалась передним бампером в передний бампер «Киа», после чего между мужчинами произошла словесная перепалка. Водитель «Шевроле» сел в машину и попытался уехать, но его остановили — другой водитель уже вызвал ДПС.



В это время водитель «Шевроле Лачетти» вступил в конфликт уже с другим мужчиной, пассажиром «ВАЗ-2109». В ход пошли кулаки, но мужчин разняли сотрудники ДПС. Тогда пассажир «девятки» сел на переднее пассажирское сиденье в «Шевроле Лачетти», но через некоторое время выбежал оттуда с криком: он снял куртку и свитер и увидел, что у него из левой подмышки сильно течёт кровь. Водитель «Шевроле» тоже вышел, и у него в руках был раскладной нож. Мужчина с ножом попытался убежать в сторону улицы Интернациональной, но его догнали сотрудники полиции.



Медики оценили ножевое ранение как тяжкий вред здоровью. Суд назначил водителю «Шевроле» наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.