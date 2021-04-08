Общество

51 минуту назад

Компания из парка Audi засудила липчанку из-за трансформеров

561
#контрафакт #торговля
Компания из парка Audi засудила липчанку из-за трансформеров

Женщина торговала контрактными игрушками, права на которые принадлежат китайской фирме.

Региональный арбитражный суд рассмотрел иск китайской компании «Альфа Груп Ко» из промышленного парка Audi в провинции Гуандун. Китайская фирма потребовала привлечь хозяйку магазина в Липецкой области к ответственности за нарушение прав на товарный знак.

Как указано в материалах суда, женщина торговала контрактными игрушками в магазине на улице Ленина в Данкове. Липчанка 8 апреля 2019 года реализовала покупателю несколько игрушек с изображением вертолетов-трансформеров проекта «Super Wings». Права на реализацию продукции с этим товарным знаком принадлежат китайской компании, соглашения на их продажу липчанка не заключала. Китайцы потребовали взыскать с предпринимательницы в их пользу 150 000 рублей. Женщина не смогла доказать легальность товара в ее магазине.

Арбитражный суд частично удовлетворил требования компании из Китая: липчанка должна будет выплатить 75 000 рублей компенсации за нарушения права на товарный знак. Все игрушки уничтожат.
561
#контрафакт #торговля

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Нормы ГТО в Липецкой области сдают даже заключенные
#ГТО #УФСИН
Нормы ГТО в Липецкой области сдают даже заключенные

9 минут назад

Общество
Липецкий клуб выставили на аукцион
#приватизация #торги #недвижимость
Липецкий клуб выставили на аукцион

17 минут назад

Общество
Раскритикованный за бесхребетность главой Липецка чиновник написал заявление об отставке
#Евгения Уваркина #благоустройство
Раскритикованный за бесхребетность главой Липецка чиновник написал заявление об отставке

26 минут назад

Общество
Ветер в Липецке срывал светофоры, валил заборы и деревья
#ветер
Ветер в Липецке срывал светофоры, валил заборы и деревья

55 минут назад

Общество
В Липецке началась «Студенческая весна»
#студенты #фестиваль
1
В Липецке началась «Студенческая весна»

59 минут назад

Общество
Доброе утро, Липецк!
#доброе утро
1
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 06:30

Общество