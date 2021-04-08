Компания из парка Audi засудила липчанку из-за трансформеров

Женщина торговала контрактными игрушками, права на которые принадлежат китайской фирме.

Региональный арбитражный суд рассмотрел иск китайской компании «Альфа Груп Ко» из промышленного парка Audi в провинции Гуандун. Китайская фирма потребовала привлечь хозяйку магазина в Липецкой области к ответственности за нарушение прав на товарный знак.



Как указано в материалах суда, женщина торговала контрактными игрушками в магазине на улице Ленина в Данкове. Липчанка 8 апреля 2019 года реализовала покупателю несколько игрушек с изображением вертолетов-трансформеров проекта «Super Wings». Права на реализацию продукции с этим товарным знаком принадлежат китайской компании, соглашения на их продажу липчанка не заключала. Китайцы потребовали взыскать с предпринимательницы в их пользу 150 000 рублей. Женщина не смогла доказать легальность товара в ее магазине.



Арбитражный суд частично удовлетворил требования компании из Китая: липчанка должна будет выплатить 75 000 рублей компенсации за нарушения права на товарный знак. Все игрушки уничтожат.