+2 рубля по налу и безналу: с 1 июня в Липецке вырастет тариф на проезд общественном транспорте.
+2 рубля по налу и безналу: с 1 июня в Липецке вырастет тариф на проезд общественном транспорте.
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Происшествия
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32 минуты назад
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Несовершеннолетняя ельчанка провернула аферу с банковской картой знакомой
Доверчивой женщине девушка предложила оформить банковскую карту и продать ее.
В ходе предварительного следствия девушка полностью признала свою вину, а её родители возместили потерпевшей весь причиненный ущерб.
Уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (хищении денежных средств с банковского счета) направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд.
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