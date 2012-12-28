Несовершеннолетняя ельчанка провернула аферу с банковской картой знакомой

Доверчивой женщине девушка предложила оформить банковскую карту и продать ее.

Как сообщили в СУ К РФ по Липецкой области, в декабре 2024 года несовершеннолетняя ельчанка предложила своей знакомой легкий способ заработка – оформить на себя и продать ей банковскую карту. Женщина, не понимая возможных последствий, оформила карту и передала её девушке, предоставив также данные для доступа к счету. Воспользовавшись мобильным приложением, девушка оформила на имя женщины кредит в 80 тысяч рублей, после чего потратила эти деньги.В ходе предварительного следствия девушка полностью признала свою вину, а её родители возместили потерпевшей весь причиненный ущерб.Уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (хищении денежных средств с банковского счета) направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд.