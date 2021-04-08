Пожарные эвакуировали подъезд жилого дома в 15-м микрорайоне

Загорелась квартира на первом этаже.





Вечером 7 марта в Липецке в доме №2 по улице 15-й микрорайон вспыхнул пожар: горела квартира на первом этаже.



Прибывшие пожарные эвакуировали жильцов подъезда, в котором горела квартира, а затем быстро потушили пламя. Огонь повредил около 15 квадратных метров внутренней отделки жилья.

