Происшествия

22 минуты назад

Пожарные эвакуировали подъезд жилого дома в 15-м микрорайоне

521
#пожар
Пожарные эвакуировали подъезд жилого дома в 15-м микрорайоне

Загорелась квартира на первом этаже.

Вечером 7 марта в Липецке в доме №2 по улице 15-й микрорайон вспыхнул пожар: горела квартира на первом этаже.

Прибывшие пожарные эвакуировали жильцов подъезда, в котором горела квартира, а затем быстро потушили пламя.  Огонь повредил около 15 квадратных метров внутренней отделки жилья.
521
#пожар

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Велосипедист попал попал под колеса «Лады-Гранта»
#авария #ДТП
2
Велосипедист попал попал под колеса «Лады-Гранта»

45 минут назад

Происшествия
Липчанина отправили в колонию на 7 лет за пьяное смертельное ДТП в садоводческом товариществе
#ДТП
12
Липчанина отправили в колонию на 7 лет за пьяное смертельное ДТП в садоводческом товариществе

вчера, 15:14

Происшествия
Заведующая детсадом подозревается в служебном подлоге
#подлог
5
Заведующая детсадом подозревается в служебном подлоге

вчера, 14:07

Происшествия
За покушение на рекламный баннер будут судить
#поджог #хулиганство
16
За покушение на рекламный баннер будут судить

вчера, 13:58

Происшествия
18-летнего усманца будут судить за нападение на инспектора ДПС
#ДПС #насилие
24
18-летнего усманца будут судить за нападение на инспектора ДПС

вчера, 13:03

Происшествия
В Липецке появился секс-шантажист?
#шантаж
35
В Липецке появился секс-шантажист?

вчера, 12:30

Происшествия