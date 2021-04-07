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На восьми аварийных участках в Липецке установят новые светофоры и реорганизуют движение

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#дорожное движение
На восьми аварийных участках в Липецке установят новые светофоры и реорганизуют движение

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на восьми участках дорожной сети Липецка этой весной пройдут работы по снижению аварийности. Контракт на выполнение программы выиграло липецкое ООО «Техцентр ОДД №2», снизив начальную стоимость подряда с 6,379 до 6,347 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба мэрии, у остановки «Торговая площадь» дорожники изменят режимы работы светофорного объекта, у гипермаркета «Европа» на Катукова – оборудуют «направляющий» островок для разделения транспортных потоков. На кольцевой развязке площади Танкистов установят четыре светофора, возле дома №151 по улице Гагарина – смонтируют светофор вызывного типа.

Также в районе остановки «Дом торговли» на Гагарина перенесут место разрешённого разворота автомобилей, на пересечении улиц Первомайская и Горького запретят остановку транспортных средств, а в районе домов №№1-2 на проспекте Мира ограничат скорость движения до 40 км/ч.

Кроме того, дорожники отремонтируют пешеходное ограждение в районе дома №175 по улице Индустриальная, рядом с въездом на Октябрьский мост, а также возле остановки «Улица Вермишева» на нечётной стороне улицы Яна Берзина. При этом сам остановочный пункт перенесут ближе к улице Водопьянова – сейчас он расположен рядом с кольцевой развязкой и автомобилистам приходится объезжать автобусы, которые останавливаются здесь.

В 2020 году в Липецке выявлено 14 очагов аварийности. Два из них устранили еще в прошлом году – во время ремонтов на улицах Терешковой и Водопьянова установили светофоры вызывного типа. Восемь устранят по нацпроекту, ещё два – в рамках муниципального задания: сотрудники «Липецкгорсвета» изменят режимы работы светофорных объектов на перекрестках проспектов Победы и 60-летия СССР, а также на пересечении улиц Космонавтов и Циолковского. Кроме того, возле дома №37/2 специалисты планируют установить комплекс автоматической фото- и видео-фиксации нарушений ПДД.

- Помимо этого мы отслеживаем дорожную ситуацию еще на одном участке – в районе домов №№1А и 2 на улице Папина. Здесь мы также планируем провести противоаварийные мероприятия, однако уже в 2022 году, в рамках реконструкции данной дороги, - отметили в управлении главного смотрителя.

В прошлом году аварийность снижена на 21 участке улично-дорожной сети Липецка: установлены новые светофорные объекты возле домов №8 на проспекте Победы и №1В на улице Неделина, а также пешеходное ограждение и дополнительные дорожные знаки на пересечениях улицы Папина с Доватора и Юных Натуралистов.
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#дорожное движение

Комментарии (4)

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Василий

4 минуты назад
Как у нас любят,ограничивать,запрещать,штрафовать,да цены драть.
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Лип

23 минуты назад
Вы уже у лгпу налепили, что шкатова красный Ленина красный и самого лгпу красный, даеще и машины стоят на правой полосе у педа, шикардос
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007

25 минут назад
Ну ну только хуже наделаете, боооольше светофоров ещеее больше, какой светофор у танка вы в своем уме, и на мира 40? А чё не 20даиеще и лежачих наделайте
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Имя

42 минуты назад
Светофоры на Танке? Интересно. Тогда надо там вообще кольцо убрать, а то будет коллапс.
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