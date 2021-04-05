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сегодня, 18:53

Липецкие производители обязались отгружать региональным торговым сетям по 20 тысяч сахара до осени

11 836
#сахар #цены
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Липецкие производители обязались отгружать региональным торговым сетям по 20 тысяч сахара до осени

Оптовая «замороженная» цена на этот товар не будет превышать 36 рублей за килограмм, а в рознице сахар будет продаваться не дороже 46 рублей.

31 марта истек срок действия соглашения о «заморозке» цен на сахар, который в розничной продаже не должен был продаваться выше 46 рублей за килограмм. В конце марта правительство РФ приняло решение о продлении действия соглашения до 1 июня этого года. В областном управлении экономического развития GOROD48 сообщили, что такое решение вызвало недовольство производителей и сложности у торговых сетей. Отдельные крупные федеральные производители даже объявили о снижении поставок сахара в торговые сети, а некоторые ритейлеры заявили о выходе из соглашения. В итоге в продовольственных магазинах возник повышенный спрос на этот товар, основанный на слухах о его скором дефиците.

Прокомментировать ситуацию GOROD48 попросил куратора экономического блока областной администрации, вице-губернатора Дмитрия Аверова:

- С января по март, во время действия соглашения правительства страны с товаропроизводителями и ретейлом о сдерживании цен на сахар-песок розничные цены на этот товар были в нашем регионе даже чуть ниже обозначенных 46 рублей за килограмм для розничных покупателей - 44-45 рублей. Сейчас во всех торговых сетях в нашей области цена на развесной сахар не превышает порога в 46 рублей. Товарных запасов в торговле достаточно, так что оснований для ажиотажа нет.

По словам вице-губернатора, гарантией сохранения прежних цен в нашем регионе является избыток собственных производителей сахара. Даже при ограничении поставок со стороны компаний из других областей эти товаропроизводители готовы обеспечить все торговые сети региона липецким сахаром. Крупнейшие аграрные предприятия региона - «Аврора», Грязинский, Лебедянский и Добринский сахзаводы, «Агроснабсахар» (Sucden) - подтвердили профильному министерству готовность с апреля по сентябрь обеспечить отгрузку суммарно ежемесячно более 20 тысяч тонн по оптовой цене 36 рублей за килограмм, что гораздо больше потребностей региона.

- Завтра под руководством первого заместителя главы администрации Николая Тагинцева мы собираем региональных производителей сахара и представителей крупнейших торговых сетей и сверяем планы, - подытожил Дмитрий Аверов.
11 836
#сахар #цены
1

Комментарии (11)

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Мизантроп

17 минут назад
Сахар это отрава.
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Тамара

17 минут назад
Цена сахара в Измалковском районе в магазине Горячий хлеб 61 рубль.! В других от 55 и выше. Вот так. А вы говорите 46. Animal planet.,
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Марфа

40 минут назад
Сахар по 50₽в Муравейнике
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Animal planet.

42 минуты назад
Липчанин, лучше поищи себе словарь русского языка. Сыщешь,а не Сышешь.
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На Сокольском рынке

51 минуту назад
Сегодня был,сахара ноу.
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Липчанин

52 минуты назад
Только Липецкий сахар в магазине днем с огнём не сышешь.
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Не гость

сегодня, 19:30
По 20000 гр.?
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весёлый

сегодня, 19:28
каждый товар подорожал ,всё посчитать и приличная сумма будет
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Был

сегодня, 19:26
На Сокольском рынке,сахара нымае.
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Сегодня

сегодня, 19:17
Был на Сокольском рынке,сахара найн.
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