Липчане через Белоруссию возвращаются из украинского плена

Сегодня возвращены 150 российских военнослужащих, в том числе двое липчан.

Из украинского плена освобождены двое липецких бойцов.«Сейчас наши ребята находятся в Беларуси, где им оказывают всю необходимую помощь — медицинскую, психологическую. Есть возможность связаться с родными, которые с нетерпением ждут их возвращения. Да и весь регион ждёт – мы беспокоимся о каждом нашем защитнике. Здесь, в родной области, есть хорошие условия для прохождения реабилитации, если она будет нужна. Всю необходимую помощь мы окажем», — сообщил губернатор Игорь Артамонов.В возвращении военнослужащих из Липецкой области домой принимала участие региональный уполномоченный по правам человека области Ираида Тихонова. Посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты.По данным пресс-службы Минобороны России, 5 февраля в результате переговорного процесса возвращены 150 российских военнослужащих. Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ. Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.