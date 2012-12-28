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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
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Морозы вернутся, снег снова прекратится
Среднесуточные температуры воздуха составят: 6 февраля — от 4 градуса мороза, что на 4 градуса выше нормы, 7 и 8 февраля — 7-8 градусов мороза, что соответствует климатической норме.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 февраля в Липецкой области будет облачно, ночью местами пройдет небольшой снег, днем осадки прекратятся. Ветер восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью — от -3 до -8 градусов, днем — от 0 до -5 градусов.
В Липецке облачно, ночью пройдет небольшой снег, днем без существенных осадков. Температура ночью будет от -4 до -6 градусов, днем — от -1 до -3 градусов.
День 6 февраля стал самым теплым в Липецке в 1981 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1929 году — 34 градуса мороза.
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