43-летнюю жительницу Грязинского района подозревают в серии краж из частных домов

В Задонском районе вместе с подельником она украла украшений на полмиллиона рублей.

В Задонском районе по подозрению в серии хищений из домов задержана 43-летняя жительница Грязинского района и 39-летний липчанин.«Днём 21 января в селе Донское Задонского района подозреваемые под надуманным предлогом зашли в дом к 60-летней женщине. Пока мужчина на кухне предлагал хозяину дома услуги по ремонту и строительству, его сообщница незаметно проникла в спальню и из шкатулки похитила ювелирные украшения на 500 тысяч рублей. Но подозреваемые были задержаны по горячим следам, а похищенное изъято», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Подозреваемые арестованы на время следствия. Возбуждено уголовное дело по части третьей 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере, с незаконным проникновением в жилище), санкции которой — до шести лет лишения свободы.Женщину подозревают ещё в двух похожих преступлениях. Утром 20 января подозреваемая под предлогом обмена денег в селе Крутые Хутора Липецкого округа похитила 50 тысяч рублей у 88-летнего мужчины. А неделей раньше в частном секторе Липецка она постучалась к 77-летнему липчанину, поинтересовалась, не продает ли кто-то дом в его районе, а затем, сославшись на усталость, попросила угостить её чаем. Когда мужчина ушел на кухню, она прошла в комнату и украла из комода 6 000 рублей.