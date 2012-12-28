На трех десятках улиц отключат холодную воду

6 февраля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в центральной части города и районе Сокола – подачу холодной воды временно ограничат потребителям более трех десятков улиц, предупредили в компании.



С 09:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 2, 8, 10 по улице Космонавтов.С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома и помещения №№ 1, 3, 4, 5, 7, 13а, 13а/1, 20, 21, 22, 24а, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 36в, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 63, 64, 64 стр. 1, 66, 68, 69, 71, 77 по улице Советской, №№ 1, 2, 3, 7, 7а, 9, 9а, 10, 10/1, 10а, 11, 11/2, 12, 13, 13/2, 15, 17, 19, 22, 26, 42, 48 по улице М. Горького, №№ 4, 30, 32, 34, 37, 38, 40, 45, 57, 58, 63, 63а, 64, 65, 66, 66а, 77, 77в, 78, 78а, 79, 80, 81, 83, 85, 86, 101, 119, 121 по улице Первомайской, №№ 1, 4, 6, 6а, 8, 12, 14 по улице Фрунзе, №№ 1, 3, 3/1, 3а, 5, 7 по улице Барашева, №№ 3, 6, 8а, 8д, 9, 21, 22/4, 26а, 28, 30, 32, 32а, 34 по улице 8 Марта, №№ 1, 1а, 2, 3, 7, 9, 23а, 23а/1, 28, 40, 42, 44, 46, 46а по улице Л. Толстого, №№ 2, 4 по улице Скороходова, №№ 3, 4, 11, 28 по улице Ворошилова, № 2 по улице Крайней, №№ 14, 14а, 14б, 14в, 14/2, 16, 18, 20, 20а, 22, 22а, 24, 24а, 26, 28, 30, 32, 40 по улице Неделина, №№ 4, 5, 7, 7а, 13, 13а, 14, 15 по улице Пушкина, №№ 10, 12 по улице Кузнечной, №№ 1, 1а, 1б, 3, 5, 7, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 49, 49/2, стр. 49, 50, 51а, 51б, 51д, 52, 53, 53/1, 53 стр. 1, 55а, 57, 57а, 58, 61, 61 к.1, 61 к.б, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 80а, 87, 88, 88а, 89, 90 по улице Октябрьской, №№ 285 стр. 1, 293а, 295а, 295б, 295в, 295г, 295е, 296, 299/1, 299а, 299б, 299б/2, 299г, 307а, 307б, 307в, 317а, 321, 319, 325, 327, 329, 329/1, 331, 333, 333б, 333г, 333/1, 333/2, 333/3, 333/4, 333/5, 333/6, 333/7, 333/8, 333/9, 333/11, 333/14, 333/15, 333/16, 333/17, 333/19 по улице Баумана, №№ 2, 2а, 4, 14, 15а, 16а/2 на площади Торговой, №№ 3, 4, 5, 8, 9 на площади Коммунальной, №№ 1, 3 на площади Театральной, №№ 1, 3 на площади Победы. Также холодной воды не будет в этот период у жителей частного сектора улиц Ворошилова, Адамова, Подовражной, Цементников, Баженова, Курчатова, Сокольской, Кулибина, Булавина, переулков Помяловского, Лунного, Курчатова, Полтавского.Подвоз воды для питья организуют по адресам: улица Барашева, 3, улица Неделина, 40, улица Баумана, 333б. После окончания работ возможно повышение мутности воды.