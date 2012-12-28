46-летняя липчанка по совету «сотрудника ФСБ» перевела мошенникам 270 тысяч рублей

А 49-летний мужчина хотел заработать на биржевых операциях и лишился 276 тысяч рублей.

5 февраля в Липецке в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 46-летняя женщина. Ей позвонил «сотрудник ФСБ» и сообщил, что нужно срочно спасать свои деньги.— В результате женщина перевела мошенникам 270 000 рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.В Липецком округе 49-летний мужчина с 15 января по 3 февраля пытался заработать на биржевых операциях. С помощниками в этом деле он общался в мессенджере. А 5 февраля понял, что его обманули. Мошенникам липчанин успел перевести 276 000 рублей.32-летняя женщина хотела купить мебель и пять часов общалась с продавцом в мессенджере. Как только покупательница перевела 70 000 рублей — тот перестал выходить на связь.54-летнему жителю посёлка Лев Толстой позвонили под предлогом продления договора на оказание услуг связи. Потом подключился «сотрудник банка». Пообщавшись со злоумышленниками всего час, мужчина лишился 85 000 рублей.