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Происшествия
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41 минуту назад
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46-летняя липчанка по совету «сотрудника ФСБ» перевела мошенникам 270 тысяч рублей
А 49-летний мужчина хотел заработать на биржевых операциях и лишился 276 тысяч рублей.
— В результате женщина перевела мошенникам 270 000 рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
В Липецком округе 49-летний мужчина с 15 января по 3 февраля пытался заработать на биржевых операциях. С помощниками в этом деле он общался в мессенджере. А 5 февраля понял, что его обманули. Мошенникам липчанин успел перевести 276 000 рублей.
32-летняя женщина хотела купить мебель и пять часов общалась с продавцом в мессенджере. Как только покупательница перевела 70 000 рублей — тот перестал выходить на связь.
54-летнему жителю посёлка Лев Толстой позвонили под предлогом продления договора на оказание услуг связи. Потом подключился «сотрудник банка». Пообщавшись со злоумышленниками всего час, мужчина лишился 85 000 рублей.
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