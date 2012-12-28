Росстат: мясные консервы для детского питания подорожали в Липецкой области за год почти на 15%

Росстат сравнил цены на детские товары и продукты для детского питания на конец 2024 года с концом 2023 года.

Самым дорогим предметом среди детских товаров оказалась коляска: в среднем она обходилась молодым родителям в 18,93 тысячи рублей и подорожала за год на 0,46%. В среднем по России стоимость коляски составила 23,4 тысячи рублей. Самые дорогие коляски оказались в Тамбовской области (43,2 тысячи рублей), Ненецком автономном округе (41,4 тысячи рублей), Чукотском автономном округе (37,8 тысячи рублей). Дешевле всего они обходились родителям Чечни (10,6 тысячи рублей), Ингушетии (11,14 тысячи рублей), Астраханской области (14,4 тысячи рублей).Больше всего за год в Липецкой области подорожали консервы мясные для детского питания — на 14,83%, до 1 187 рублей за килограмм (в России — 1 182 рубля). В рекордсменах по росту цен оказались глазированные творожные сырки (+14,24%, до 895 рублей за килограмм продукта), йогурты подорожали на 10,78% (240 рублей за килограмм). 8,58% прибавило в цене молоко для детей — до 169 рублей за литр (средняя цена по России — 188 рублей, самое дорогое молоко в Магаданской области, 295 рублей). Стоимость сухих молочных смесей для детского питания на конец 2024 года составила 1 037 рублей за килограмм, на 1,56% выше прошлогоднего.Утепленная куртка-плащевка для дошкольника обходилась липецким родителям в 2 933 рубля (+0,48%), для школьника такая же куртка стоила 3 835 рублей (+1,61%). Ботинки или полуботинки для дошкольников стоили в среднем 1 738 рублей (+2,98%), аналогичные школьные ботинки обходились родительскому бюджету в 2 112 рублей (+5,28%). Зимние сапоги или ботинки с верхом из натуральной кожи подорожали за год на 1,17%, до 3 398 рублей, сообщает Росстат.Полушерстяные брюки для школьников подорожали за год на 1,65% (1 810 рублей), джинсы для той же возрастной категории выросли в цене уже на 3,95% (1 796 рублей). Сорочки для мальчиков прибавили 1,6% (1 022 рубля), а блузки для девочек 1,38% (1 445 рублей). В категории одежды заметным оказался рост цен на школьные джемперы (+6,55%, до 1 359 рублей) и спортивные костюмы (+5,74%, или 2 178 рубля на конец года).Учебники или учебные пособия и дидактические материалы для школы обходились в 469 рублей за пособие (+2,25%) – дороже всего их стоимость оказалась в Калужской и Сахалинской областях — 1 155 рублей и 1 125 рублей соответственно. Школьные тетради подорожали в Липецкой области на 7,42% (13,24 рубля за штуку), шариковые авторучки — на 6,73% (20,67 рубля), альбомы для рисования — на 4,85% (101,78 рубля). Подешевели на 1% чернографитные карандаши, до 13,25 рубля за штуку, отмечается в исследовании Росстата.