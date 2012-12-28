Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Мошенники снимают чужие деньги с помощью виртуального образа карты
Происшествия
«Работать некому!»
Общество
Липчанин разнес свою квартиру и кафе «Хуторок»
Происшествия
Побег из ИК-2: СК расследовал дело о халатности сотрудников колонии
Происшествия
Убийцу десятиклассника приговорили к 17 годам колонии строгого режима
Происшествия
38-летняя ельчанка из ревности облила бензином и подожгла дом 26-летней соперницы
Происшествия
Липчане через Белоруссию возвращаются из украинского плена
Общество
Минздрав Липецкой области взыскал деньги с ещё одного студента-целевика
Общество
В гараже взорвался бензобак: 24-летний липчанин в реанимации
Происшествия
В Воловском округе уничтожают обломки упавшего в выходные авиаприпаса
Происшествия
Читать все
Липчанин разнес свою квартиру и кафе «Хуторок»
Происшествия
В лобовом столкновении «Нивы» и «Мерседеса» пострадал водитель внедорожника
Общество
На трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: отключение горячей воды в феврале, топ самых нелепых оправданий липчан за опоздания на работу
Общество
«Металлург» идёт в сезон без «Грека» и Комара
Спорт
Росстат: мясные консервы для детского питания подорожали в Липецкой области за год почти на 15%
Экономика
Двое липчан задержаны за разбой в Воронеже
Происшествия
Новички включились сразу – 23 очка Бочкарёвой помогли «Липецку» вырвать 3-ю победу в чемпионате
Спорт
Липчане через Белоруссию возвращаются из украинского плена
Общество
Липецкая вечЁрка: приговор убийце подростка, жгучая ревность и долгожданный снег
Общество
Читать все
Экономика
107
59 минут назад
2

Росстат: мясные консервы для детского питания подорожали в Липецкой области за год почти на 15%

Росстат сравнил цены на детские товары и продукты для детского питания на конец 2024 года с концом 2023 года.

Самым дорогим предметом среди детских товаров оказалась коляска: в среднем она обходилась молодым родителям в 18,93 тысячи рублей и подорожала за год на 0,46%. В среднем по России стоимость коляски составила 23,4 тысячи рублей. Самые дорогие коляски оказались в Тамбовской области (43,2 тысячи рублей), Ненецком автономном округе (41,4 тысячи рублей), Чукотском автономном округе (37,8 тысячи рублей). Дешевле всего они обходились родителям Чечни (10,6 тысячи рублей), Ингушетии (11,14 тысячи рублей), Астраханской области (14,4 тысячи рублей). 

Больше всего за год в Липецкой области подорожали консервы мясные для детского питания — на 14,83%, до 1 187 рублей за килограмм (в России — 1 182 рубля). В рекордсменах по росту цен оказались глазированные творожные сырки (+14,24%, до 895 рублей за килограмм продукта), йогурты подорожали на 10,78% (240 рублей за килограмм). 8,58% прибавило в цене молоко для детей — до 169 рублей за литр (средняя цена по России — 188 рублей, самое дорогое молоко в Магаданской области, 295 рублей). Стоимость сухих молочных смесей для детского питания на конец 2024 года составила 1 037 рублей за килограмм, на 1,56% выше прошлогоднего. 

Утепленная куртка-плащевка для дошкольника обходилась липецким родителям в 2 933 рубля (+0,48%), для школьника такая же куртка стоила 3 835 рублей (+1,61%). Ботинки или полуботинки для дошкольников стоили в среднем 1 738 рублей (+2,98%), аналогичные школьные ботинки обходились родительскому бюджету в 2 112 рублей (+5,28%). Зимние сапоги или ботинки с верхом из натуральной кожи подорожали за год на 1,17%, до 3 398 рублей, сообщает Росстат.

Полушерстяные брюки для школьников подорожали за год на 1,65% (1 810 рублей), джинсы для той же возрастной категории выросли в цене уже на 3,95% (1 796 рублей). Сорочки для мальчиков прибавили 1,6% (1 022 рубля), а блузки для девочек 1,38% (1 445 рублей). В категории одежды заметным оказался рост цен на школьные джемперы (+6,55%, до 1 359 рублей) и спортивные костюмы (+5,74%, или 2 178 рубля на конец года). 

Учебники или учебные пособия и дидактические материалы для школы обходились в 469 рублей за пособие (+2,25%) – дороже всего их стоимость оказалась в Калужской и Сахалинской областях — 1 155 рублей и 1 125 рублей соответственно. Школьные тетради подорожали в Липецкой области на 7,42% (13,24 рубля за штуку), шариковые авторучки — на 6,73% (20,67 рубля), альбомы для рисования — на 4,85% (101,78 рубля). Подешевели на 1% чернографитные карандаши, до 13,25 рубля за штуку, отмечается в исследовании Росстата. 

цены
0
1
0
1
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
А шо
47 минут назад
У Вас подешевело.Жизнь,да?
Ответить
Ирина
50 минут назад
Просто класс.
Ответить
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить