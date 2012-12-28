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Росстат: мясные консервы для детского питания подорожали в Липецкой области за год почти на 15%
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Экономика
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Росстат: мясные консервы для детского питания подорожали в Липецкой области за год почти на 15%
Росстат сравнил цены на детские товары и продукты для детского питания на конец 2024 года с концом 2023 года.
Больше всего за год в Липецкой области подорожали консервы мясные для детского питания — на 14,83%, до 1 187 рублей за килограмм (в России — 1 182 рубля). В рекордсменах по росту цен оказались глазированные творожные сырки (+14,24%, до 895 рублей за килограмм продукта), йогурты подорожали на 10,78% (240 рублей за килограмм). 8,58% прибавило в цене молоко для детей — до 169 рублей за литр (средняя цена по России — 188 рублей, самое дорогое молоко в Магаданской области, 295 рублей). Стоимость сухих молочных смесей для детского питания на конец 2024 года составила 1 037 рублей за килограмм, на 1,56% выше прошлогоднего.
Утепленная куртка-плащевка для дошкольника обходилась липецким родителям в 2 933 рубля (+0,48%), для школьника такая же куртка стоила 3 835 рублей (+1,61%). Ботинки или полуботинки для дошкольников стоили в среднем 1 738 рублей (+2,98%), аналогичные школьные ботинки обходились родительскому бюджету в 2 112 рублей (+5,28%). Зимние сапоги или ботинки с верхом из натуральной кожи подорожали за год на 1,17%, до 3 398 рублей, сообщает Росстат.
Полушерстяные брюки для школьников подорожали за год на 1,65% (1 810 рублей), джинсы для той же возрастной категории выросли в цене уже на 3,95% (1 796 рублей). Сорочки для мальчиков прибавили 1,6% (1 022 рубля), а блузки для девочек 1,38% (1 445 рублей). В категории одежды заметным оказался рост цен на школьные джемперы (+6,55%, до 1 359 рублей) и спортивные костюмы (+5,74%, или 2 178 рубля на конец года).
Учебники или учебные пособия и дидактические материалы для школы обходились в 469 рублей за пособие (+2,25%) – дороже всего их стоимость оказалась в Калужской и Сахалинской областях — 1 155 рублей и 1 125 рублей соответственно. Школьные тетради подорожали в Липецкой области на 7,42% (13,24 рубля за штуку), шариковые авторучки — на 6,73% (20,67 рубля), альбомы для рисования — на 4,85% (101,78 рубля). Подешевели на 1% чернографитные карандаши, до 13,25 рубля за штуку, отмечается в исследовании Росстата.
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