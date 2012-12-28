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38 минут назад
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Суд изберёт меру пресечения стрелку с Бехтеева

32-летний липчанин надеется на домашний арест.

В Советском суде сегодня будут избирать меру пресечения подозреваемому в покушении на убийство двух человек 32-летнему липчанину. Перед началом процесса адвокат сообщил подзащитному: вероятно, следствие будет ходатайствовать об аресте на два месяца. Сам стрелок хотел бы домашний арест. 

Напомним, ночью 1 февраля 32-летний подозреваемый приехал к дому на улице Бехтеева, встретил там бывшую сожительницу и её знакомого и выстрелил из травматического оружия в голову мужчины и грудь женщины. 

Потерпевшие с огнестрельными ранениями были госпитализированы, а стрелок скрылся с места происшествия. Позже он был объявлен в розыск. Но вчера он сам с адвокатом пришел в следственный комитет. 

СУ СК России по Липецкой области возбудило уголовное дело по части 3 статьи 30 пункта «а» части 2 статьи 105 УК РФ — покушение на убийство двух лиц. 

По данным GOROD48, 31 января стрелок и его сожительница поссорились и женщина уехала к подруге на улицу Бехтеева. Подруга была не одна — проводила время в компании знакомых. Со стрелком они встретились, когда компания расходилась.

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Комментарии (11)

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Сначала новые
Дина
16 минут назад
Сам стрелок хотел бы домашний арест. А чё не на Бали?
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Не сезон
4 минуты назад
Дина там сейчас. И не патриотично зарубеж. В Татарстан вот самое то.
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Знаток
19 минут назад
Какую чушь пишут везде! Эта потерпевшая спровоцировала его, ничего не знаете, пишите тут сидите.
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Гр
11 минут назад
Согласна, жители данного ЖК посмотрев видео, сразу всё поняли!Источник проблемы-была эта гулящая дамочка …Но, не надо было ему стрелять(((…А то, что по морде получили и она и подруга-врать меньше будут. PS: они(дамы эти)еще и наблевали перед подъездом, и ушли не убрав за собой!
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Житель
15 минут назад
Что может спровоцировать на выстрелы в упор в голову из травмата в людей? На необходимую оборону не очень похоже так то.
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Житель
24 минуты назад
На лице и тени сожаления или раскаяния нет.
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Надя
26 минут назад
Какой домашних арест в тюрягу его.
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житель
26 минут назад
изолировать обязательно, пока он еще кого-то не подстрелил
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Валя
26 минут назад
О каком ранении женщины идет речь?Кровь была только у лежачего парня,а эта «потерпевшая» кидалась на 2их парней не хуже мужика…Потом скорую и полицию ждала,она пьяная была в стельку…Камеры пересмотрите!Не была она ранена!
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Житель
18 минут назад
Да, да, они же по камерам определяли кто ранен, а кто нет. Наверное, посмотрели невнимательно. Нет, нет, медиков не привлекали, только по видео.
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федот
31 минуту назад
Все беды в России из-за женщин!!
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