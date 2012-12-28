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Происшествия
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38 минут назад
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Суд изберёт меру пресечения стрелку с Бехтеева
32-летний липчанин надеется на домашний арест.
Напомним, ночью 1 февраля 32-летний подозреваемый приехал к дому на улице Бехтеева, встретил там бывшую сожительницу и её знакомого и выстрелил из травматического оружия в голову мужчины и грудь женщины.
Потерпевшие с огнестрельными ранениями были госпитализированы, а стрелок скрылся с места происшествия. Позже он был объявлен в розыск. Но вчера он сам с адвокатом пришел в следственный комитет.
СУ СК России по Липецкой области возбудило уголовное дело по части 3 статьи 30 пункта «а» части 2 статьи 105 УК РФ — покушение на убийство двух лиц.
По данным GOROD48, 31 января стрелок и его сожительница поссорились и женщина уехала к подруге на улицу Бехтеева. Подруга была не одна — проводила время в компании знакомых. Со стрелком они встретились, когда компания расходилась.
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