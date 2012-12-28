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Происшествия
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46 минут назад
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Мошенники снимают чужие деньги с помощью виртуального образа карты
Появился новый способ мошенничества.
Как сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России, мошенники сначала звонят людям и утверждают, что незнакомцы пытаются похитить деньги с их счета и необходимо это предотвратить. Они убеждают жертву установить на смартфон приложение, которое в действительности является вредоносным, а также просят запустить программу, поднести свою карту к телефону и ввести подтверждающий СМС-код от банка. После этого в приложении создается виртуальный образ карты.
С помощью этого образа мошенники могут снять деньги в банкоматах, которые поддерживают бесконтактную технологию: вместо карты они прикладывают смартфон.
Липчанам напоминают: чтобы уточнить информацию о сохранности денег, позвоните в свой банк, номер телефона обычно указан на обороте карте. Не скачивайте сомнительные программы и не совершайте никаких действий в банковских приложениях.
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