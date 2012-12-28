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Происшествия
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сегодня, 11:48
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На площади Металлургов столкнулись грузовик и легковушка: есть пострадавший
С места аварии госпитализирован 32-летний мужчина.
Как сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области, в ДТП пострадал водитель легковушки: мужчину с травмами доставили в больницу.
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