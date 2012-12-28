На площади Металлургов столкнулись грузовик и легковушка: есть пострадавший

С места аварии госпитализирован 32-летний мужчина.

Cегодня утром в Липецке на площади Металлургов столкнулись грузовик «МАН» под управлением 39-летнего мужчины и «Дэу Нексия» с 32-летним водителем за рулём.Как сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области, в ДТП пострадал водитель легковушки: мужчину с травмами доставили в больницу.