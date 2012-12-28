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Происшествия
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сегодня, 09:41
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По ДТП с пешеходом у ТЦ «Квартал» возбуждено уголовное дело
Сбитый мужчина умер в больнице.
Напомним, вечером 20 января на пешеходном переходе у ТЦ «Квартал» 44-летнего мужчину с собакой сбил автомобиль «Фольксваген Поло». За рулем машины находилась 67-летняя женщина.
Мужчина был госпитализирован, собаку забрали его родственники. Спустя две недели мужчина умер.
Фото, видео: Роман Бадулин
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