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Происшествия
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сегодня, 11:50
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На берегу реки нашли труп
Тело 66-летнего мужчины обнаружили на берегу Байгоры в Грязинском районе.
— Полиция проводит проверку по факту происшествия, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер. Скорее всего, пенсионер пошёл гулять и умер.
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