На берегу реки нашли труп

Тело 66-летнего мужчины обнаружили на берегу Байгоры в Грязинском районе.

Днём 5 февраля в Грязинском районе недалеко от реки Байгора был обнаружен труп. Полицейские установили личность мужчины — им оказался 66-летний житель села Падворки.— Полиция проводит проверку по факту происшествия, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер. Скорее всего, пенсионер пошёл гулять и умер.