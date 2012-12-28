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560
49 минут назад
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Вслед за надзирателями под суд отправятся и сбежавшие из ИК-2 заключенные

Беглецам грозит до пяти лет дополнительного срока.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о завершении расследования уголовного дела заключенных, совершивших побег из липецкой ИК-2. Шестеро беглецов обвиняются по частью второй статьи 313 УК РФ (Побег из места лишения свободы, совершенный группой лиц).

«Следствие пришло к выводу, что заключенные выкопали тоннель протяженностью почти 40 метров и через него 25 октября прошлого года покинули территорию исправительного учреждения.

Благодаря слаженным действиям различных подразделений полиции – уголовного розыска, патрульно-постовой службы, госавтоинспекции, участковых уполномоченных – все шестеро фигурантов задержаны в нескольких регионах Российской Федерации», – рассказала Ирина Волк.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее областное управление СК сообщило о завершении расследования дела о халатности трех сотрудников колонии. Как считает следствие, благодаря их бездействию и стал возможен побег.

побег из ИК-2
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Комментарии (1)

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И шо
35 минут назад
Никого не застрелили?А шо снайперы перевелись?
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