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Происшествия
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49 минут назад
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Вслед за надзирателями под суд отправятся и сбежавшие из ИК-2 заключенные
Беглецам грозит до пяти лет дополнительного срока.
«Следствие пришло к выводу, что заключенные выкопали тоннель протяженностью почти 40 метров и через него 25 октября прошлого года покинули территорию исправительного учреждения.
Благодаря слаженным действиям различных подразделений полиции – уголовного розыска, патрульно-постовой службы, госавтоинспекции, участковых уполномоченных – все шестеро фигурантов задержаны в нескольких регионах Российской Федерации», – рассказала Ирина Волк.
В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, ранее областное управление СК сообщило о завершении расследования дела о халатности трех сотрудников колонии. Как считает следствие, благодаря их бездействию и стал возможен побег.
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