Судим за квартирную кражу, занимался вскрытием замков: стрелка с Бехтеева арестовали до 1 апреля
Устроивший погром в «Хуторке» мужчина мог находиться под воздействием дизайнерских наркотиков
Росстат: мясные консервы для детского питания подорожали в Липецкой области за год почти на 15%
Сегодня в Липецке: отключение горячей воды в феврале, топ самых нелепых оправданий липчан за опоздания на работу
Происшествия
516
сегодня, 10:04
Подсудимых по «делу дворников» оставили под стражей до июня
А уголовное дело суд вернул в прокуратуру для возможной переквалификации статьи обвинения на более тяжкую в связи с большим общественным резонансом преступления.
Как сообщал GOROD48, изначально уголовное дело Тимура Халматова и Алексея Тонкодубенко, обвиняемых по пункту «г» части второй 112-й статьи УК РФ («умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц») должно было слушаться в особом порядке по ходатайству подсудимых. То есть по упрощенной процедуре, без судебного следствия. В таком случае подсудимым не может быть назначено наказание свыше 2/3 от максимально возможного. По части второй 112-й статьи УК, максимальный срок наказания по которой — 5 лет, суд мог бы даже просто оштрафовать подсудимых. Но от особого порядка отказался и 70-летний потерпевший, и подсудимые.
— Почему статью обвинения без моего согласия переквалифицировали на 212-ю, наказание по которой мягче, чем по 213-й, которая за групповое хулиганство предусматривает наказание до семи лет. Меня били на моем рабочем месте, а не где-то в пивнушке. Требую вернуть старую статью обвинения, — обратился к суду Евгений Козинов.
Гособвинитель Наталья Абросимова согласилась с ходатайством бывшего работника УК «Университетский» вернуть уголовное дело в прокуратуру для переквалификации статьи обвинения на более тяжкую в связи с большим общественным резонансом преступления. Из оглашенного обвинительного заключения по делу следовало, что утром 16 июля у дома №1 по улице Замятина пьяные парни нанесли Козинову не менее 10 ударов в голову, из которых три удара Халматова пришлись лежащему на земле дворнику в голову. То есть подозреваемым изначально вменили обвинение по части второй 213 статьи Уголовного кодекса, но в суд дело попало с обвинением по части второй 112-й статьи.
Председательствующая в процессе судья Екатерина Аршинова заметила, что возвращение уголовного дела в прокуратуру сопровождается рассмотрением вопроса о мере пресечения подсудимым (по этому делу признавшие ранее свою вину молодые люди были арестованы до июня). Гособвинитель заявила, что не видит оснований для изменения меры пресечения подсудимым. Потерпевший также попросил суд оставить их под стражей. Евгений Козинов также отказался от получения денежных переводов — 149 тысяч рублей от отца Алексея Тонкодубенко и 10 тысяч — от родителей Тимура Халматова.
— Хочу получить деньги по решению суда, а не так, — заявил Евгений Козинов.
Подсудимые и их адвокаты, Александр Корнев и Евгений Худяков, были против. Они считают, что законных оснований для возвращения уголовного дела в прокуратуру нет, ведь потерпевший должен был знать, что подписывает — без его согласия рассмотрения дела в особом порядке не было бы. Но Евгений Козинов, по их словам, оказался знакомиться с материалами уголовного дела перед передачей их в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Прокурор сам изменил статью обвинения со 113-й на 112-ю. Так почему дело должно быть возвращено прокурору для дополнительного расследования? Также адвокаты просили суд изменить их подзащитным пребывание в СИЗО на домашний арест.
— Считаю, что действия потерпевшего направлены на его самозащиту, ведь в полиции до сих пор идет рассмотрение заявления девушки Халматова, которой Козинов нанес телесные повреждения. Мой подзащитный и его товарищ социально не опасны. Производство по делу закончено. Прошу изменить им меру пресечения на иную, не связанную с содержанием под стражей, — обратился к суду Евгений Худяков.
Но судья Аршинова удовлетворила ходатайства Евгения Козинова и гособвинителя.
0
0
1
10
0
Комментарии (1)