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сегодня, 10:12
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Устроивший погром в «Хуторке» мужчина мог находиться под воздействием дизайнерских наркотиков

Перед походом в кафе он разгромил свою квартиру и кричал, что выпрыгнет в окно.

GOROD48 стали известны подробности вчерашнего дебоша на улице Терешковой, где вчера вечером в кафе «Хуторок» ворвался голый и окровавленный мужчина.

Оказалось, что дебоширу 29 лет. Вначале он разгромил свою квартиру в доме неподалеку от кафе. Как говорят соседи, он выбил окна, выбросил в них посуду, ковер и другие вещи, а затем, стоя на подоконнике четвертого этажа, кричал, что хочет выпрыгнуть на улицу. Жители дома позвонили по номеру «112», но когда приехал спасательный отряд, липчанин уже громил кафе «Хуторок».

Мужчину с признаками отравления наркотиками, предположительно, солями, передали психиатрической бригаде скорой помощи, которая доставила его в больницу.
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Комментарии (7)

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Сначала новые
Лиза
19 минут назад
У нас несколько лет назад в подъезде был аналогичный случай. Молодому парню такой же комплекции родители купили квартиру на третьем этаже, всю ночь он с друзьями отмечал новоселье, а утром вся мебель и весь скарб, что он привёз, уже валялись под окнами. Приехали врачи, забрали его и он, на наше счастье, больше уже не вернулся, его родители продали эту квартиру.
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Тётя Мотя
33 минуты назад
Это страшно.До какого ужаса доведена ситуация,но при этом лечение по желанию а не принудительное, кому выгодно такое?А хотят рождаемость поднять.
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Алкан лтз
45 минут назад
Страшно ребят страшно что с человеком происходит для чего такой кайф нужен не понимаю!
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Антон
50 минут назад
Я не пью и не курю. 1 раз встретил друзей со школы у рынка 9-ого обкурился с ними снял свои ботинки и в носках зимой убежал к себе домой. Я понимал что делаю, но не понимал почему. Наркотики это страшная штука.
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Animal planet.
55 минут назад
У меня даже слов нет описать эту ситуацию! Жесть какая то,я вообще не понимаю зачем эти вещества вообще принимать? Дикость просто.
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12345
40 минут назад
Тебя никто и не просит описывать-защищай животных
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zzloyzz
59 минут назад
Грамотный дизайн позволяет сэкономить на инструкции.
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