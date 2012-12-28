Судим за квартирную кражу, занимался вскрытием замков: стрелка с Бехтеева арестовали до 1 апреля
Устроивший погром в «Хуторке» мужчина мог находиться под воздействием дизайнерских наркотиков
Росстат: мясные консервы для детского питания подорожали в Липецкой области за год почти на 15%
Сегодня в Липецке: отключение горячей воды в феврале, топ самых нелепых оправданий липчан за опоздания на работу
Происшествия
1484
сегодня, 10:12
7
Устроивший погром в «Хуторке» мужчина мог находиться под воздействием дизайнерских наркотиков
Перед походом в кафе он разгромил свою квартиру и кричал, что выпрыгнет в окно.
Оказалось, что дебоширу 29 лет. Вначале он разгромил свою квартиру в доме неподалеку от кафе. Как говорят соседи, он выбил окна, выбросил в них посуду, ковер и другие вещи, а затем, стоя на подоконнике четвертого этажа, кричал, что хочет выпрыгнуть на улицу. Жители дома позвонили по номеру «112», но когда приехал спасательный отряд, липчанин уже громил кафе «Хуторок».
Мужчину с признаками отравления наркотиками, предположительно, солями, передали психиатрической бригаде скорой помощи, которая доставила его в больницу.
0
2
4
1
11
Комментарии (7)