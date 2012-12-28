В деревне Матвеевка сгорел жилой дом

А в еле Отскочное горела баня.



Жилой дом площадью 50 квадратных метров сгорел в деревне Матвеевка Измалковского района утром 5 февраля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.В тот же день произошло короткое замыкание в электрощитовой многоквартирного дома на проспекте Победы в Липецке. Обошлось без возгорания.Ночью 6 февраля горела баня в селе Отскочное Хлевенского района. Огонь повредил отделку и потолочное перекрытие на восьми квадратных метрах.