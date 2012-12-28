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Происшествия
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55 минут назад
В деревне Матвеевка сгорел жилой дом
А в еле Отскочное горела баня.
В тот же день произошло короткое замыкание в электрощитовой многоквартирного дома на проспекте Победы в Липецке. Обошлось без возгорания.
Ночью 6 февраля горела баня в селе Отскочное Хлевенского района. Огонь повредил отделку и потолочное перекрытие на восьми квадратных метрах.
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