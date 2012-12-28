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Происшествия
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сегодня, 11:19
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39-летний данковчанин сильно избил брата из-за запаха гари в доме
Мужчины жили вместе, и один из братьев готовил ужин.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, конфликт между живущими в одном доме в переулке Спортивный родственниками произошёл вечером 12 ноября прошлого года. Один из братьев что-то готовил на ужин, а второму не понравилось, что дома пахнет гарью. Слово за слово, и ссора перешла в драку. Оба брата были пьяны.
По данным следствия, 39-летний обвиняемый нанёс брату не менее пяти ударов кулаками по ребрам. Потерпевшему диагностировали закрытую тупую травму груди, включающую закрытый перелом ребра со смещением, и скопление воздуха в плевральной полости, приводящее к нарушению функции легких.
Судмедэксперты пришли к выводу, что здоровью мужчины был причинён тяжкий вред. Обвиняемому теперь грозит до восьми лет лишения свободы.
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