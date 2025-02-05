Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Сегодня в Липецке: концерт Примадонны, выпускники разочарованы низкими зарплатами, начальство рыдает
Общество
Мошенники снимают чужие деньги с помощью виртуального образа карты
Происшествия
«Работать некому!»
Общество
Стрелок с улицы Бехтеева задержан
Происшествия
Побег из ИК-2: СК расследовал дело о халатности сотрудников колонии
Происшествия
Убийцу десятиклассника приговорили к 17 годам колонии строгого режима
Происшествия
38-летняя ельчанка из ревности облила бензином и подожгла дом 26-летней соперницы
Происшествия
В гараже взорвался бензобак: 24-летний липчанин в реанимации
Происшествия
Минздрав Липецкой области взыскал деньги с ещё одного студента-целевика
Общество
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Липчане жалуются на засоры в канализации, а коммунальщики — на горожан, кидающих в нее мусор
Общество
Судим за квартирную кражу, занимался вскрытием замков: стрелка с Бехтеева арестовали до 1 апреля
Происшествия
Липчане воспользовались снежным днем
Общество
Морозы вернутся, снег снова прекратится
Погода в Липецке
На трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
«Металлург» идёт в сезон без «Грека» и Комара
Спорт
В лобовом столкновении «Нивы» и «Мерседеса» пострадал водитель внедорожника
Общество
Новички включились сразу – 23 очка Бочкарёвой помогли «Липецку» вырвать 3-ю победу в чемпионате
Спорт
Липчане через Белоруссию возвращаются из украинского плена
Общество
Липецкая вечЁрка: приговор убийце подростка, жгучая ревность и долгожданный снег
Общество
Читать все
Общество
239
сегодня, 20:25

Липецкая вечЁрка: приговор убийце подростка, жгучая ревность и долгожданный снег

Сегодня, 5 февраля, выслушал приговор убийца 15-летнего подростка, полицейские возбудили уголовное дело после того, как ельчанка подожгла дом соперницы, и в области выпал снег.

Сегодня областной суд вынес приговор по делу об убийстве десятиклассника, которое произошло осенью прошлого года на Соколе.

Обвиняемый 42-летний Андрей Кресников  получил к 17 лет колонии строгого режима. Его знакомый Олег Полиенко, который помог Кресникову в имитации самообороны, проведет в ИК строгого режима пять лет.

Кроме того суд взыскал с Андрея Кресникова компенсацию морального вреда в два миллиона рублей в пользу матери убитого мальчика.

Большинство комментаторов GOROD48 посчитали приговор не достаточно суровым.

«Мало! Надо от 25 до пожизненного!», — считает Александра.

«Я не жестокий человек. Но в данном случае я очень жалею, что в нашей стране отменили смертную казнь», — добавила Татьяна.

«Всему виной алкоголь, сколько жизней загублено и никто не ответит за спаивание населения, но скоро спаивать не кого будет, потому как вымираем», — написала Мать.

Региональный следком  завершил расследование дела о побеге из колонии. Заместителя начальника ФКУ ИК-2 — начальника Центра трудовой адаптации осуждённых и трех его бывших подчиненных: начальника цеха, старшего мастера и мастера обвиняют в халатности.

По данным следствия, именно из-за их бездействия осужденные могли легко передвигаться по территории и заниматься своими делами.

«А может халатность в том, что нехватка людей в УФСИН из-за низких зарплат или как», — предположил Р

«Сейчас плюсом работы в УФСИН является только льготный стаж — год за полтора. На счёт зарплаты, да у майоров и выше у кого выслуга более 20-ти лет, от 70 и выше. А те, кто только устроился: лейтенант 30 т. р, а младший состав, так вообще 23-25 т. р. И вот за такие деньги ты сутками с осуждёнными общаешься, живёшь с ними. И льгот, кроме стажа ни каких нет!», — ответил Э.

«Зарплаты здесь не причем, просто народ хочет на халяву, прошел день и ладно», — уверена Бабушка.

Вслед за надзирателями под суд отправятся и сбежавшие из ИК-2 заключенные. Расследование их уголовного дела также завершено. Беглецам грозит до пяти лет дополнительного срока.

А в Ельце передано в суд уголовное дело 22-летнего парня, обвиняемого в поножовщине в ночном клубе «Феникс». По версии следствия, он избил и порезал посетителя ночного клуба. Теперь его будут судить по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия».  

Бывший заместитель министра сельского хозяйства Олег Донских, фигурант громкого уголовного дела о масштабных хищениях средств Росагролизинга, задержанный летом прошлого года после 12 лет розыска, попытался заключить контракт с Минобороны и отправится на СВО.

Но ему отказали как «нежелательному гражданину РФ для заключения контракта с Минобороны». Олег Донских назвал это беспределом и направил жалобы в военную прокуратуру, министерство обороны и приемную президента РФ.

Сегодня  задержали 32-летнего липчанина, который был объявлен в розыск по подозрению в покушении на убийство двух человек. Выстрелы прозвучали 1 февраля на улице Бехтеева. По версии следствия, стрелок приревновал свою подругу.

photo_2025-02-05_17-02-50.jpg

Суд избрал ему меру пресечения на время следствия:  его арестовали до 1 апреля.

Совершаемых из ревности преступлений в последнее время стало больше. 38-летняя ельчанка пыталась поджечь дом 26-летней соперницы.


Потерпевшая оценила причиненный ей ущерб в три миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по уголовной статье «Покушение на умышленные уничтожение или повреждение имущества». Ревнивице может грозить до пяти лет лишения свободы.

«Эх, какая женщина, мне б такую», — размечтался Фристайл.

«Девки жгут», — выдал каламбур Фунтик.

«Да, непонятки. Просто это Баба — огонь», — добавил Владимир.

«С ума посходили! Из-за мужика… Что творится в области… Неадекватных стало больше, чем нормальных», — удивилась Неравнодушная.

А 34-летний многодетный отец получил девять лет колонии строгого режима за то, что убил жену, тоже из ревности. Без родителей остались трое детей.

И еще одно преступление на почве ревности. Подросток жестоко избил сожителя матери из-за того, что та приревновала мужчину к его бывшей жене. Теперь 17-летнего парня ждет суд.

«В номинации Мать Года — мамаша, подведшая сына под статью своими приступами ревности», — написал Павел Грач.

Минувшей ночью выпал долгожданный снег. Снегопадом синоптики эти осадки, правда, не назвали — выпала всего десятая часть февральской месячной нормы. И пока больше снега в ближайшие дни синоптики не ожидают.

Липчане, несмотря на будний день, не стали терять время зря и  вышли кататься на санках и лыжах.



«Хоть бы снег выпал метра на полтора!», — размечтался Вася.

Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков, от -1 до -3 градусов. Снега не ожидается. 
вечЁрка
убийство
ревность
снегопад
2
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить