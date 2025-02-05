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Общество
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сегодня, 20:25
Липецкая вечЁрка: приговор убийце подростка, жгучая ревность и долгожданный снег
Сегодня, 5 февраля, выслушал приговор убийца 15-летнего подростка, полицейские возбудили уголовное дело после того, как ельчанка подожгла дом соперницы, и в области выпал снег.
Обвиняемый 42-летний Андрей Кресников получил к 17 лет колонии строгого режима. Его знакомый Олег Полиенко, который помог Кресникову в имитации самообороны, проведет в ИК строгого режима пять лет.
Кроме того суд взыскал с Андрея Кресникова компенсацию морального вреда в два миллиона рублей в пользу матери убитого мальчика.
Большинство комментаторов GOROD48 посчитали приговор не достаточно суровым.
«Мало! Надо от 25 до пожизненного!», — считает Александра.
«Я не жестокий человек. Но в данном случае я очень жалею, что в нашей стране отменили смертную казнь», — добавила Татьяна.
«Всему виной алкоголь, сколько жизней загублено и никто не ответит за спаивание населения, но скоро спаивать не кого будет, потому как вымираем», — написала Мать.
Региональный следком завершил расследование дела о побеге из колонии. Заместителя начальника ФКУ ИК-2 — начальника Центра трудовой адаптации осуждённых и трех его бывших подчиненных: начальника цеха, старшего мастера и мастера обвиняют в халатности.
По данным следствия, именно из-за их бездействия осужденные могли легко передвигаться по территории и заниматься своими делами.
«А может халатность в том, что нехватка людей в УФСИН из-за низких зарплат или как», — предположил Р
«Сейчас плюсом работы в УФСИН является только льготный стаж — год за полтора. На счёт зарплаты, да у майоров и выше у кого выслуга более 20-ти лет, от 70 и выше. А те, кто только устроился: лейтенант 30 т. р, а младший состав, так вообще 23-25 т. р. И вот за такие деньги ты сутками с осуждёнными общаешься, живёшь с ними. И льгот, кроме стажа ни каких нет!», — ответил Э.
«Зарплаты здесь не причем, просто народ хочет на халяву, прошел день и ладно», — уверена Бабушка.
Вслед за надзирателями под суд отправятся и сбежавшие из ИК-2 заключенные. Расследование их уголовного дела также завершено. Беглецам грозит до пяти лет дополнительного срока.
А в Ельце передано в суд уголовное дело 22-летнего парня, обвиняемого в поножовщине в ночном клубе «Феникс». По версии следствия, он избил и порезал посетителя ночного клуба. Теперь его будут судить по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия».
Бывший заместитель министра сельского хозяйства Олег Донских, фигурант громкого уголовного дела о масштабных хищениях средств Росагролизинга, задержанный летом прошлого года после 12 лет розыска, попытался заключить контракт с Минобороны и отправится на СВО.
Но ему отказали как «нежелательному гражданину РФ для заключения контракта с Минобороны». Олег Донских назвал это беспределом и направил жалобы в военную прокуратуру, министерство обороны и приемную президента РФ.
Сегодня задержали 32-летнего липчанина, который был объявлен в розыск по подозрению в покушении на убийство двух человек. Выстрелы прозвучали 1 февраля на улице Бехтеева. По версии следствия, стрелок приревновал свою подругу.
Суд избрал ему меру пресечения на время следствия: его арестовали до 1 апреля.
Совершаемых из ревности преступлений в последнее время стало больше. 38-летняя ельчанка пыталась поджечь дом 26-летней соперницы.
Потерпевшая оценила причиненный ей ущерб в три миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по уголовной статье «Покушение на умышленные уничтожение или повреждение имущества». Ревнивице может грозить до пяти лет лишения свободы.
«Эх, какая женщина, мне б такую», — размечтался Фристайл.
«Девки жгут», — выдал каламбур Фунтик.
«Да, непонятки. Просто это Баба — огонь», — добавил Владимир.
«С ума посходили! Из-за мужика… Что творится в области… Неадекватных стало больше, чем нормальных», — удивилась Неравнодушная.
А 34-летний многодетный отец получил девять лет колонии строгого режима за то, что убил жену, тоже из ревности. Без родителей остались трое детей.
И еще одно преступление на почве ревности. Подросток жестоко избил сожителя матери из-за того, что та приревновала мужчину к его бывшей жене. Теперь 17-летнего парня ждет суд.
«В номинации Мать Года — мамаша, подведшая сына под статью своими приступами ревности», — написал Павел Грач.
Минувшей ночью выпал долгожданный снег. Снегопадом синоптики эти осадки, правда, не назвали — выпала всего десятая часть февральской месячной нормы. И пока больше снега в ближайшие дни синоптики не ожидают.
Липчане, несмотря на будний день, не стали терять время зря и вышли кататься на санках и лыжах.
«Хоть бы снег выпал метра на полтора!», — размечтался Вася.
Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков, от -1 до -3 градусов. Снега не ожидается.
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