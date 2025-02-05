Липецкая вечЁрка: приговор убийце подростка, жгучая ревность и долгожданный снег

Сегодня, 5 февраля, выслушал приговор убийца 15-летнего подростка, полицейские возбудили уголовное дело после того, как ельчанка подожгла дом соперницы, и в области выпал снег.