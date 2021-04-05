Общество

54 минуты назад

Липецкие лётчики приступили к репетиции воздушной части парада Победы

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#День Победы #Липецкий авиацентр
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Липецкие лётчики приступили к репетиции воздушной части парада Победы

Авиационную часть парада представят 76 самолетов и вертолетов, которые будут взлетать с аэродромов в Московской, Тверской, Липецкой, Саратовской областях и других регионах.

Как сообщает пресс-служба Минобороны России, сегодня на полигоне «Алабино» проходит первая совместная тренировка парадных расчетов, экипажей военной техники и авиационных экипажей, которые примут участие в военном параде на Красной площади 9 мая.

Парадная площадка полигона «Алабино» в точности повторяет размеры Красной площади.  5 апреля там состоится первая сводная тренировка пеших парадных расчетов войск, механизированной колонны военной техники и экипажей самолетов и вертолётов ВКС, принимающих участие в военном параде на Красной площади в Москве в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В программе - прохождение торжественным маршем пеших парадных расчетов в командных и знамённых группах, проход военной техники из состава механизированной колонны, а также подготовка авиационных экипажей истребителей Су-30см и МиГ-29 пилотажных групп «Русский витязи» и «Стрижи», штурмовиков Су-25 Липецкого авиацентрак вылету, пролёт парадного строя авиации над «парадной площадкой».

В тренировке примут участие более 12 тысяч военнослужащих из 37 парадных расчетов и механизированная колонна в составе более 190 единиц современного вооружения и военной техники, в том числе танк Т-14 «Армата», боевые машины пехоты «Курганец-25», самоходные артиллерийские орудия межвидового артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ», и многие другие.

Авиационную часть парада представят 76 самолетов и вертолетов, которые будут взлетать с аэродромов в Московской, Тверской, Липецкой, Саратовской областях и других регионах.
3 283
#День Победы #Липецкий авиацентр
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Комментарии (3)

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Ханс Кристиан Андерсен

8 минут назад
Новое платье короля......
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fed

11 минут назад
Безмасочник, рептиции - это хорошо. И тогда когда они проходят над городом.
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Безмасочник

21 минуту назад
Репетиции - это хорошо. Но только когда они проходят не над городом.
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