54 минуты назад
Липецкие лётчики приступили к репетиции воздушной части парада Победы
Авиационную часть парада представят 76 самолетов и вертолетов, которые будут взлетать с аэродромов в Московской, Тверской, Липецкой, Саратовской областях и других регионах.
Парадная площадка полигона «Алабино» в точности повторяет размеры Красной площади. 5 апреля там состоится первая сводная тренировка пеших парадных расчетов войск, механизированной колонны военной техники и экипажей самолетов и вертолётов ВКС, принимающих участие в военном параде на Красной площади в Москве в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
В программе - прохождение торжественным маршем пеших парадных расчетов в командных и знамённых группах, проход военной техники из состава механизированной колонны, а также подготовка авиационных экипажей истребителей Су-30см и МиГ-29 пилотажных групп «Русский витязи» и «Стрижи», штурмовиков Су-25 Липецкого авиацентрак вылету, пролёт парадного строя авиации над «парадной площадкой».
В тренировке примут участие более 12 тысяч военнослужащих из 37 парадных расчетов и механизированная колонна в составе более 190 единиц современного вооружения и военной техники, в том числе танк Т-14 «Армата», боевые машины пехоты «Курганец-25», самоходные артиллерийские орудия межвидового артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ», и многие другие.
Авиационную часть парада представят 76 самолетов и вертолетов, которые будут взлетать с аэродромов в Московской, Тверской, Липецкой, Саратовской областях и других регионах.
Ханс Кристиан Андерсен
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