В России
вчера, 15:24
Столичный суд оштрафовал Twitter почти на 9 млн рублей
Соцсеть Twitter оштрафовали на 8,9 миллиона рублей за систематические отказы ее администрации удалять противоправный контент.
Мировой судья Таганского района Москвы назначил сервису микроблогов Twitter штраф в 2,4 млн рублей за неудаление запрещенного в РФ контента по требованию российских властей. Всего за один день столичный суд назначил соцсети штрафы в общей сложности на 8,9 млн рублей.
В третьем случае поводом стало неудаление контента с призывами к подросткам выйти на несанкционированные уличные акции в конце января.
Ранее в пятницу этот же суд назначил данной соцсети штрафы в 3,3 млн рублей и 3,2 млн рублей за такие же административные нарушения. В этих случаях также поводом для штрафа стало неудаление призывов к подростком выходить на несогласованные протестные акции. Ранее в 2021 году Роскомнадзор, обвиняя Twitter в неудалении запрещенной в России информации, акцент делал на призывах подростков совершать самоубийство, детской порнографии и информации о наркотиках.
У Twitter есть 60 суток на выплату штрафов с момента, когда решения суда вступят в законную силу. Будет ли компания обжаловать их, пока неясно.
Мировой судебный участок № 422 рассматривал 2 апреля по три протокола Роскомнадзора в отношении компаний Facebook и Twitter по ч. 2 ст. 13.41. КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ), - передает ТАСС.
Ранее "суд признал виновной компанию Twitter по ч. 2 ст. 13.41. КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ) и назначил наказание в виде штрафа в размере 3,2 млн рублей" только по одному из протоколов, - сказали в суде.
Как ранее рассказали "Интерфаксу" в суде, из-за ограничительных мер по коронавирусу на заседания в 422-й мировой судебный участок Таганского района были допущены только участники разбирательства.
10 марта Роскомнадзор объявил о замедлении трафика Twitter в связи с тем, что на платформе не были удалены материалы с запрещенной в стране информацией. Ограничения коснулись загрузки видео и фотографий, при этом речь идет о замедлении 100% мобильного трафика и 50% - фиксированного.
Суду предстоит рассмотреть три аналогичных административных протокола в отношении Facebook.
Рассмотрение протоколов, составленных на Google, суд отложил до 4 мая, чтобы дать представителям компании время изучить материалы дела.
По данным судебной инстанции, компании привлекаются к ответственности за правонарушения, совершенные с 22 по 24 января.
Три аналогичных протокола Роскомнадзор составил в отношении Telegram и TikTok. Суд их рассмотрит 6 апреля.
В третьем случае поводом стало неудаление контента с призывами к подросткам выйти на несанкционированные уличные акции в конце января.
Ранее в пятницу этот же суд назначил данной соцсети штрафы в 3,3 млн рублей и 3,2 млн рублей за такие же административные нарушения. В этих случаях также поводом для штрафа стало неудаление призывов к подростком выходить на несогласованные протестные акции. Ранее в 2021 году Роскомнадзор, обвиняя Twitter в неудалении запрещенной в России информации, акцент делал на призывах подростков совершать самоубийство, детской порнографии и информации о наркотиках.
У Twitter есть 60 суток на выплату штрафов с момента, когда решения суда вступят в законную силу. Будет ли компания обжаловать их, пока неясно.
Мировой судебный участок № 422 рассматривал 2 апреля по три протокола Роскомнадзора в отношении компаний Facebook и Twitter по ч. 2 ст. 13.41. КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ), - передает ТАСС.
Ранее "суд признал виновной компанию Twitter по ч. 2 ст. 13.41. КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ) и назначил наказание в виде штрафа в размере 3,2 млн рублей" только по одному из протоколов, - сказали в суде.
Как ранее рассказали "Интерфаксу" в суде, из-за ограничительных мер по коронавирусу на заседания в 422-й мировой судебный участок Таганского района были допущены только участники разбирательства.
10 марта Роскомнадзор объявил о замедлении трафика Twitter в связи с тем, что на платформе не были удалены материалы с запрещенной в стране информацией. Ограничения коснулись загрузки видео и фотографий, при этом речь идет о замедлении 100% мобильного трафика и 50% - фиксированного.
Суду предстоит рассмотреть три аналогичных административных протокола в отношении Facebook.
Рассмотрение протоколов, составленных на Google, суд отложил до 4 мая, чтобы дать представителям компании время изучить материалы дела.
По данным судебной инстанции, компании привлекаются к ответственности за правонарушения, совершенные с 22 по 24 января.
Три аналогичных протокола Роскомнадзор составил в отношении Telegram и TikTok. Суд их рассмотрит 6 апреля.
КОМДИВ