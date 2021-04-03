Восемь партий пригласили на обучение наблюдателей по методике НОМ и ОП в Липецкой области

Восемь региональных отделений политических партий Липецкой области были приглашены заключить соглашение о сотрудничестве с Общественным штабом по наблюдению за выборами.

Цель соглашения – совместная подготовка наблюдателей на основе методики НОМ и ОП и контроль предстоящих выборов. «Методика очень качественная и интерактивная», - заверил собравшихся координатор липецкого ЛДПР Анатолий Емельянов, прошедший обучение по программе в Москве.Встреча прошла на площадке Общественной палаты Липецкой области. В мероприятии приняли участие представители региональных отделений партий «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Родина», «Коммунисты России», «Новые люди» и «Гражданская платформа».В формате видео-конференц-связи в ней приняла участие член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Ассоциации НОМ Алёна Булгакова. Она напомнила, что 20 февраля обучающая программа, разработанная Общественной палатой РФ и Ассоциацией НОМ при поддержке ведущих общественных организаций и экспертов, в формате однодневного семинара была проведена в Москве для представителей партий: «Программу поддержали 17 политических партий, том числе три парламентские – «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия». Многие из партий уже сейчас включают наши методические рекомендации в свои программы обучения», - добавила она.«Сегодня институтам гражданского общества в преддверии федеральной избирательной кампании как никогда важно объединять усилия с партиями в профессиональной и качественной подготовке наблюдателей. Мы понимаем, что думские выборы, как наиболее значимое общественно-политическое событие страны, будут проходить в условиях многочисленных попыток дискредитации процесса, волны информационных вбросов. Именно поэтому наша программа носит комплексный характер: главным её итогом станет корпус независимых «арбитров» на участках по всей стране», - сообщила Алёна Булгакова, добавив, что надеется на выстраивание плодотворного сотрудничества Ассоциации НОМ, Общественной палаты РФ и политических партий «на всём протяжении предстоящих кампаний».О готовности включить в программу представителей всех партий, которые настроены на конструктивное взаимодействие, заявила руководитель Общественного штаба, председатель Общественной палаты Липецкой области Ирина Бурмыкина. «Преподаватели уже прошли обучение по этой программе. В течение апреля – мая они проведут семинары в муниципальных образованиях для всех желающих принять участие в независимом наблюдении. Направляйте своих представителей: вместе мы сможем отслеживать реальную ситуацию на участках и оперативно реагировать на различные вопросы», - сообщила глава ОП региона.Член Липецкого регионального отделения Ассоциации юристов России, эксперт НОМ Юрий Бондаренко добавил, что необходимость сотрудничества обуславливается и теми вызовами, с которыми могут столкнуться наблюдатели: «Они призваны быть в курсе того, что происходит на участках. Своевременно подтверждать или опровергать информацию. Для этого должна быть абсолютная неангажированность, которая достигается путём прохождения единого обучения».«Цели у нас, действительно, общие. Костяк наших наблюдателей уже сформирован, и мы будем рады направлять их на обучение Ассоциации НОМ и ОП РФ», - сообщил руководитель регионального Исполкома партии «Единая Россия» Евгений Зенков.О готовности направить своих представителей на учебу заявили также представители регионального отделения партии «Справедливая Россия».Координатор Липецкого регионального отделения ЛДПР Анатолий Емельянов, прошедший обучение 20 февраля в Москве, в свою очередь, отметил, что партия поддерживает методику обучения: «Она очень качественная и интерактивная», - сообщил он.