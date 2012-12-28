Сегодня в Липецке: крики мартовских котов, молодёжный лайфхак, как выйти на пенсию в любом возрасте
49-летний мужчина, который поджёг дом с женой, получил 10 лет и шесть месяцев строгого режима
Липчанин следил за пасынком с помощью камеры и довел 13-летнего мальчика до самоубийства
Общество
957
сегодня, 15:57
10
Липчане жалуются на бродячих собак: «Из дома страшно выйти!»
С начала года сотрудники службы отлова животных забрали с городских улиц 332 собаки.
«Из дома выйти страшно!», — написала горожанка.
В мэрии GOROD48 сообщили, что с начала года заявок от горожан по этому адресу не поступало. Однако 15 января была заявка с улицы Московской, 53/1 — дом находится рядом. Но сотрудники службы отлова животных не обнаружили.
«С начала года в Липецке отловлены 332 собаки. В случае обнаружения собак необходимо обращаться в единую диспетчерскую службу по телефону 8-800-450-48-48», — добавили в пресс-службе мэрии.
0
0
3
2
4
Комментарии (10)