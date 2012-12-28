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сегодня, 15:57
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Липчане жалуются на бродячих собак: «Из дома страшно выйти!»

С начала года сотрудники службы отлова животных забрали с городских улиц 332 собаки.

Липчанка Наталья прислала GOROD48 видео из своего двора: на записи возле дома № 57а по улице Московская прогуливаются полдюжины крупных собак.

«Из дома выйти страшно!», — написала горожанка.

В мэрии GOROD48 сообщили, что с начала года заявок от горожан по этому адресу не поступало. Однако 15 января была заявка с улицы Московской, 53/1 — дом находится рядом. Но сотрудники службы отлова животных не обнаружили.

«С начала года в Липецке отловлены 332 собаки. В случае обнаружения собак необходимо обращаться в единую диспетчерскую службу по телефону 8-800-450-48-48», — добавили в пресс-службе мэрии.
собаки
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
омсквич
13 минут назад
А сколько выпустили ? Тоже 332. Видал на днях стерилизованную собачку с щенками, с биркой и отвисшими грудями. Прям чудо
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Ммм
18 минут назад
Ситуация не стоит выеденного яйца! НО дело совсем в другом: читаю комментарии - люди, кого из вас укусили лично ЭТИ собаки? Откуда столько злости? Почти в каждом комментарии сплошная агрессия! Вы люди или кто? Люди звереют день ото дня. Оскотинились в конец. Какая жестокость! Заботиться надо и о детях, и о стариках, и о собаках!!! Собаки умнее и добрее иных людей!!! Собаки такие же твари Божьи как и мы с вами!!! Человеки сходят с ума, от жестокости. Скоро появятся люди которые будут мерить свою любовь к детям количеством убитых собак.
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Елена
29 минут назад
Задолбали! Людей надо бояться! Скоро мух бояться будут!
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Забери
22 минуты назад
Этих собак, и никто боятся не будет. Все же просто
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Гость
38 минут назад
По весне столько бродячих собак везде по городу, ужас просто!!! Неужели соответствующие организации этого не видит??? Поймите, может пострадать каждый! А как детям ходить в школы???
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Лидия
38 минут назад
Этот город уже стал городом для собак, а не для людей!
Ответить
!
58 минут назад
Как же они за неполных 3 месяца отловили 332 собаки, если практически по каждому вызову «животных не обнаруживают»?
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Иван
сегодня, 16:10
Как говорят любящие собак, -они не кусаются. И если их не дразнить, они не нападут. И если они с бирками в ушах, то можно и погладить!
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Да
сегодня, 16:20
Все верно!
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Знаток
сегодня, 16:07
Вы их не кусайте и они вас не будут.
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