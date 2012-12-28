Липчане жалуются на бродячих собак: «Из дома страшно выйти!»

С начала года сотрудники службы отлова животных забрали с городских улиц 332 собаки.

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Липчанка Наталья прислала GOROD48 видео из своего двора: на записи возле дома № 57а по улице Московская прогуливаются полдюжины крупных собак.«Из дома выйти страшно!», — написала горожанка.В мэрии GOROD48 сообщили, что с начала года заявок от горожан по этому адресу не поступало. Однако 15 января была заявка с улицы Московской, 53/1 — дом находится рядом. Но сотрудники службы отлова животных не обнаружили.«С начала года в Липецке отловлены 332 собаки. В случае обнаружения собак необходимо обращаться в единую диспетчерскую службу по телефону 8-800-450-48-48», — добавили в пресс-службе мэрии.