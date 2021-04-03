Патрульный автомобиль ДПС попал в ДТП под Липецком

ДТП произошло на трассе Липецк-Чаплыгин.

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Сегодня около 9:00 на трассе Липецк-Чаплыгин между сёлами Введенка и Воскресеновка произошло ДТП с участием автомобиля ДПС.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Липецкой области, столкнулись «БМВ» и патрульный автомобиль ДПС «Лада Гранта». В ДТП никто не пострадал.



По предварительной информации, причиной столкновения стало непредоставление патрульным автомобилем ДПС преимущества второй машине. Окончательные причины дорожной аварии устанавливаются, по факту ДТП проводится проверка.