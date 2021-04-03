Происшествия

вчера, 15:20

Патрульный автомобиль ДПС попал в ДТП под Липецком

43 6375
#ДТП
7

ДТП произошло на трассе Липецк-Чаплыгин.

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Сегодня около 9:00 на трассе Липецк-Чаплыгин между сёлами Введенка и Воскресеновка произошло ДТП с участием автомобиля ДПС.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Липецкой области, столкнулись «БМВ» и патрульный автомобиль ДПС «Лада Гранта». В ДТП никто не пострадал.

По предварительной информации, причиной столкновения стало непредоставление патрульным автомобилем ДПС преимущества второй машине. Окончательные причины дорожной аварии устанавливаются, по факту ДТП проводится проверка.
43 6375
#ДТП
7

Комментарии (43)

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Без нас конечно разберуться

вчера, 23:10
Но все таки, может так очередную брунцеву или того , кто на днях семью на тот свет отправил, задерживали? И еще вопрос, а что мы все так не любим гибдд? Это же просто служба, которая проверяет соблюдаем ли мы пдд или нет?! И все.. а останавливают то, когда мы их нарушаем, ну что желчью то исходится... Особенно "прохожий", всем ответил на коменты, обиженка какая злая
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Гость

вчера, 23:00
А может они так нарушителя остановили? Или сломалось что в машине и она повернула, машина ГАИ так себе, как она вообще передвигается. А водитель БМВ не смог увернуться - это улыбнуло. Скорость наверно была км 150 и просто догнал...
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Ха ха ха

вчера, 22:49
Не увернулись....
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Прохожий.

вчера, 22:16
Мечта идиота-провести экзамены всем сотрудникам ГИБДД по всей России, по полной программе,по ПДД,должностным и т.д.в режиме он-лайн в интернете. Опасаюсь,что из всего этого "дружного" коллектива,останется человек 10 максимум.
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Проктолог

вчера, 21:52
столкнулись Боевая Машина Вымогателей и ДПС
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Прохожий.

вчера, 21:39
Николай, да понятно...не завидую этому парню.Странно,что второй экипаж не стал обочечников штрафовать.
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Прохожий.

вчера, 21:35
Остыньте все!, не путай рядовых граждан и сотрудников ДПС. Если судья тебе по ошибке влепит пожизненное,вместо штрафа в 500 руб,то ничего страшного...они же люди...?
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Прохожий.

вчера, 21:31
Гайцы оборзели.Вчера видел как с мигалками и без сирены поворачивали на 12 й м-он напротив "железного рынка",там поворот запрещён до 20.00. Надо покопаться в видео регистраторе,если не стёрлось.
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Николай

вчера, 21:02
Господа, товарищи, земляки, подождите радоваться справедливости раньше времени. Давайте дождемся официального решения. Еще неизвестно, чем все обернется и кто окажется виноватым - в нашей чудесной стране уже ничему не удивляюсь.
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Олешкевич Максим

вчера, 20:47
Однозначно увольнение сотрудников. Это не мы им, а они нам вслух, на Соборной, строем должны сдавать правила дорожного движения. А на данный момент правила, не знают:-из ГИБДД досвидос и повысить их в ДВОРНИКИ
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