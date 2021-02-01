Дмитрий Аверов рассказал студентам ЛГТУ об острой необходимости в «синих воротничках»

Вице-губернатор Липецкой области обрисовал первокурсникам перспективы развития региона и профессиональные тренды ближайшего будущего.

31 января в оздоровительно-реабилитационном комплексе «Клён» прошла встреча студентов ЛГТУ и вице-губернатора Липецкой области Дмитрия Аверова.Встреча проходила в формате «вопрос-ответ». Аудиторию подогрел ректор ЛГТУ Павел Сараев, которого студенты завалили вопросами о своих проблемах, в том числе, острой необходимости ремонта «дороги жизни», которая превращается в непогоду то в канал, то в ручей, и обновления уличного стадиона. Стоит отдать должное, на все вопросы Павел Сараев отвечал со знанием дела, но по некоторым не мог огласить сроки исполнения работ из-за нехватки в финансировании или технологических моментов.Но с появлением вице-губернатора Дмитрия Аверова тематика вопросов изменилась в сторону перспектив выпускников вуза на липецкой земле.Студентку инженерно-строительного факультета Валерию Соколову волновали изменения, которые ждут Липецк в ближайшие пять лет. Дмитрий Аверов отметил, что будут появляться новые предприятия. Сложно сказать какие и когда. Все будет зависеть от ситуации в мире и России, от настроения инвесторов. Липецкая область, по его словам, инвестиционно привлекательна. За девять месяцев прошлого года регион занял в ЦФО второе место по привлечению инвестиций на душу населения, и чиновники рассчитывают остаться в тройке лидеров по итогам года.— В регионе есть две ключевые компетенции — металлургия и агропромышленный комплекс, — рассказал Дмитрий Аверов. — У НЛМК серьезные инвестиционные планы, в том числе, связанные с экологией. Есть проекты связанные с логистикой и энергетикой. В этих отраслях появятся рабочие места. Особое внимание будет уделено энергетике, так как комбинат планирует перейти на автономность в энергообеспечении. Через два года начнется строительство ТЭЦ по переработке промышленных газов в электроэнергию. Проект предполагает инвестиции в 35 миллиардов рублей.Агропромышленный комплекс, как заметил вице-губернатор, мощнейшая перспектива для будущих работников, так как зарплаты в сельском хозяйстве уже сегодня превышают зарплаты менеджеров в Липецке.— Водитель комбайна получает 60 тысяч рублей и выше, — привел пример Дмитрий Аверов. — И найти такого сотрудника сложно. Да и современная техника по сравнению со старыми комбайнами похожа на самолет по сложности работы. Есть перспектива в переработке. Уже сейчас строятся кластеры сахарного производства, в которых принимает участие немецкий и голландский капитал. В этот комплекс включено и производство семян, и сельскохозяйственной техники, и производство сахара из свеклы. Еще одно перспективное направление в АПК — производство средств защиты растений. Сразу несколько иностранных предприятий приходят на экономическую зону «Липецк» с этими проектами.Рассказал студентам Дмитрий Аверов и о перспективах машиностроения, которое региону хотелось бы развивать.— Недавно появился инвестор с проектом на 30 миллиардов рублей, за которого мы будем бороться, так как предложенное им производство даст больше тысяч рабочих мест с зарплатой на 15% выше средней по региону, — заявил вице-губернатор. — Нам интересно, чтобы это направление развивалось и создавало вокруг себя экосреду.— Насколько перспективно трудоустройство наших студентов на предприятиях Липецкой области для получения достойной заработной платы и профессионального роста, или ребятам нужно рассматривать другие регионы, — поддержал тему ректор ЛГТУ Павел Сараев.— Сколько студентов технических специальностей выпускаются ежегодно из стен университета, — уточнил Дмитрий Аверов.— Около семисот, — уточнил Павел Сараев.— Смотрите, у нас только в экономической зоне создано пять тысяч рабочих мест, в перспективе их будет около 12 тысяч, — ответил вице-губернатор. — Понятно, что это технические специальности. Средняя зарплата на этих предприятиях 55 тысяч рублей. И это при том условии, что менеджмента в них минимум, так как руководство находится по большей части в других странах. У нас уже сейчас идет настоящая драка за «синие воротнички». Это уже не приговор, а интересная и перспективная работа с высокой зарплатой. Она стала более интересной, чем работа юристом или менеджером а-ля обо всем и ни о чем. И спрос на технические специальности будет только нарастать.Понравились Дмитрию Аверову и другие вопросы. Например, чтобы он себе 20-летнему посоветовал, или с чего и когда он начинал трудовой путь?— Работать я начал в сложных условиях 90-х годов прошлого века, учился 15 лет, и никогда не знал, куда выведет жизнь. Поэтому завет только один — учиться, — ответил вице-губернатор.На вопрос, будут ли у студентов льготы на проезд, Дмитрий Аверов рекомендовал включиться студентам через средства коммуникации и социальные сети достучаться до ответственных за принятие таких решений чиновников.— Про инвестиции и экономику я бы вам еще несколько часов мог рассказывать, формирование стоимости проезда, не моя зона ответственности, — сказал Дмитрий Аверов. — Сегодняшняя стоимость проезда далека от экономической рентабельности, и должна уходить далеко за 30 рублей. Тогда мы сможем требовать с перевозчиков комфортного проезда. Но вашу идею по льготам для студентов я полностью разделяю. Сам был студентом, помню, как это сложно.Подкупил Дмитрия Аверова вопрос о том, на что обращать внимание при выстраивании отношений. На это вице-губернатор ответил, что смотрит в первую очередь на ответственность людей и их умение отвечать за свои слова, а для удачного выстраивания отношений рекомендовал формировать вокруг себя команду и всегда давать обратную связь подчиненному, чтобы у персонала появлялось понимание правильности поставленных задач и их исполнения.