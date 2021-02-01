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Дмитрий Аверов рассказал студентам ЛГТУ об острой необходимости в «синих воротничках»

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#Аверов #ЛГТУ
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Дмитрий Аверов рассказал студентам ЛГТУ об острой необходимости в «синих воротничках»

Вице-губернатор Липецкой области обрисовал первокурсникам перспективы развития региона и профессиональные тренды ближайшего будущего.

31 января в оздоровительно-реабилитационном комплексе «Клён» прошла встреча студентов ЛГТУ и вице-губернатора Липецкой области Дмитрия Аверова.

Встреча проходила в формате «вопрос-ответ». Аудиторию подогрел ректор ЛГТУ Павел Сараев, которого студенты завалили вопросами о своих проблемах, в том числе, острой необходимости ремонта «дороги жизни», которая превращается в непогоду то в канал, то в ручей, и обновления уличного стадиона. Стоит отдать должное, на все вопросы Павел Сараев отвечал со знанием дела, но по некоторым не мог огласить сроки исполнения работ из-за нехватки в финансировании или технологических моментов.

Но с появлением вице-губернатора Дмитрия Аверова тематика вопросов изменилась в сторону перспектив выпускников вуза на липецкой земле.

Студентку инженерно-строительного факультета Валерию Соколову волновали изменения, которые ждут Липецк в ближайшие пять лет. Дмитрий Аверов отметил, что будут появляться новые предприятия. Сложно сказать какие и когда. Все будет зависеть от ситуации в мире и России, от настроения инвесторов. Липецкая область, по его словам, инвестиционно привлекательна. За девять месяцев прошлого года регион занял в ЦФО второе место по привлечению инвестиций на душу населения, и чиновники рассчитывают остаться в тройке лидеров по итогам года.

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— В регионе есть две ключевые компетенции — металлургия и агропромышленный комплекс, — рассказал Дмитрий Аверов. — У НЛМК серьезные инвестиционные планы, в том числе, связанные с экологией. Есть проекты связанные с логистикой и энергетикой. В этих отраслях появятся рабочие места. Особое внимание будет уделено энергетике, так как комбинат планирует перейти на автономность в энергообеспечении. Через два года начнется строительство ТЭЦ по переработке промышленных газов в электроэнергию. Проект предполагает инвестиции в 35 миллиардов рублей.

Агропромышленный комплекс, как заметил вице-губернатор, мощнейшая перспектива для будущих работников, так как зарплаты в сельском хозяйстве уже сегодня превышают зарплаты менеджеров в Липецке.

— Водитель комбайна получает 60 тысяч рублей и выше, — привел пример Дмитрий Аверов. — И найти такого сотрудника сложно. Да и современная техника по сравнению со старыми комбайнами похожа на самолет по сложности работы. Есть перспектива в переработке. Уже сейчас строятся кластеры сахарного производства, в которых принимает участие немецкий и голландский капитал. В этот комплекс включено и производство семян, и сельскохозяйственной техники, и производство сахара из свеклы. Еще одно перспективное направление в АПК — производство средств защиты растений. Сразу несколько иностранных предприятий приходят на экономическую зону «Липецк» с этими проектами.

Рассказал студентам Дмитрий Аверов и о перспективах машиностроения, которое региону хотелось бы развивать.

— Недавно появился инвестор с проектом на 30 миллиардов рублей, за которого мы будем бороться, так как предложенное им производство даст больше тысяч рабочих мест с зарплатой на 15% выше средней по региону, — заявил вице-губернатор. — Нам интересно, чтобы это направление развивалось и создавало вокруг себя экосреду.

— Насколько перспективно трудоустройство наших студентов на предприятиях Липецкой области для получения достойной заработной платы и профессионального роста, или ребятам нужно рассматривать другие регионы, — поддержал тему ректор ЛГТУ Павел Сараев.

— Сколько студентов технических специальностей выпускаются ежегодно из стен университета, — уточнил Дмитрий Аверов.

— Около семисот, — уточнил Павел Сараев.

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— Смотрите, у нас только в экономической зоне создано пять тысяч рабочих мест, в перспективе их будет около 12 тысяч, — ответил вице-губернатор. — Понятно, что это технические специальности. Средняя зарплата на этих предприятиях 55 тысяч рублей. И это при том условии, что менеджмента в них минимум, так как руководство находится по большей части в других странах. У нас уже сейчас идет настоящая драка за «синие воротнички». Это уже не приговор, а интересная и перспективная работа с высокой зарплатой. Она стала более интересной, чем работа юристом или менеджером а-ля обо всем и ни о чем. И спрос на технические специальности будет только нарастать.

Понравились Дмитрию Аверову и другие вопросы. Например, чтобы он себе 20-летнему посоветовал, или с чего и когда он начинал трудовой путь?

— Работать я начал в сложных условиях 90-х годов прошлого века, учился 15 лет, и никогда не знал, куда выведет жизнь. Поэтому завет только один — учиться, — ответил вице-губернатор.

На вопрос, будут ли у студентов льготы на проезд, Дмитрий Аверов рекомендовал включиться студентам через средства коммуникации и социальные сети достучаться до ответственных за принятие таких решений чиновников.

— Про инвестиции и экономику я бы вам еще несколько часов мог рассказывать, формирование стоимости проезда, не моя зона ответственности, — сказал Дмитрий Аверов. — Сегодняшняя стоимость проезда далека от экономической рентабельности, и должна уходить далеко за 30 рублей. Тогда мы сможем требовать с перевозчиков комфортного проезда. Но вашу идею по льготам для студентов я полностью разделяю. Сам был студентом, помню, как это сложно.

Подкупил Дмитрия Аверова вопрос о том, на что обращать внимание при выстраивании отношений. На это вице-губернатор ответил, что смотрит в первую очередь на ответственность людей и их умение отвечать за свои слова, а для удачного выстраивания отношений рекомендовал формировать вокруг себя команду и всегда давать обратную связь подчиненному, чтобы у персонала появлялось понимание правильности поставленных задач и их исполнения.
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#Аверов #ЛГТУ
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Комментарии (9)

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Артурчик

7 минут назад
Лучше бы Аверов рассказал, сколько детей чиновников работают на комбайне
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Дед Пихто.

10 минут назад
Сараев в этом году несколько сотен студентов, в том числе машиностроителей, без государственного диплома оставил. Возьмут их без диплома в синие воротнички?
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Липчанин

20 минут назад
Проблема рабочих мест катастрофически, и в ближайшее время в паре с демографической проблемой только будет увеличиваться. На данный момент в стране около 23% работоспособного населения это силовики и чиновники. С стран ближнего зарубежья едет в основном не квалифицированные рабочая сила, нет среди них ни токарей, ни фрезеровщиков, ни сварщиком, ни крановщиков и т.д.,высказывания губернатора о том, что он привезет в регион тысячи переселенцев, это высказывание человека далёкого от того что происходит даже у себя в регионе. У нас четверть молодёжи уезжает из региона не только в Москву, что б жить и работать, но даже в ближайший Воронеж.
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цирк

27 минут назад
-водитель комбайна получает -6о тысяч в месяц -это правда, но уборочная длится две недели, об этом он умолчал, вот так и во всем-143 процента
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Дима куда то собрался?

28 минут назад
Осенью выборы в ГД.
ответить

1

35 минут назад
а чойто аверовп постоянно рекламируют? Не к добру это...
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Коммунист

36 минут назад
Хорошие места высокооплачиваемые - для своих у них- детей и ближних родственников,так что не обольщайтесь,что работа вам достанется с з.п. 20- 25 ,не более
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dfctr

49 минут назад
"менеджмента в них минимум, так как руководство находится по большей части в других странах". И о чем дальше?
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любопытный

54 минуты назад
А в администрацию молодежь не требуется или туда только родственников????
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