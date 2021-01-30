Культура

сегодня, 11:13

В Липецкой области будут бесплатно угощать ухой по разным рецептам

12 1084
#фестиваль
3
В Липецкой области будут бесплатно угощать ухой по разным рецептам

6 февраля пройдет фестиваль зимней рыбалки «Краснинская блесна».

Как сообщает Межпоселенческий центр культуры и досуга Краснинского района, 6 февраля с 10:00 до 14:00 в Красном пройдёт фестиваль зимней рыбалки «Краснинская блесна».

В программе фестиваля - соревнования по зимней ловле рыбы, конкурс-презентация «Рыбный стол» между сельскими досуговыми центрами, организациями и предприятиями района (оборудованное подворье в рыбацком стиле, приготовление ухи, блюд из рыбы, презентация тематических изделий декоративно-прикладного творчества), конкурс творческих коллективов «Рыбацкая частушка», конкурс костюмов из подручного материала, массовые игры, конкурсы с участниками фестиваля; взвешивание пойманной рыбы.

- Ароматная уха, народные забавы, командные соревнования, игры и конкурсы, призы и награды, широкая ярмарка, многообразие блюд из рыбы - всё это в программе фестиваля, участие в котором совершенно бесплатно и для зрителей, и для рыбаков, - отмечают организаторы. - Будет готовиться уха на живом огне по самым разным рецептам. Угощают даром! Народные гулянья украсит концертная программа и импровизированные соревнования частушечников.
12 1084
#фестиваль
3

Комментарии (12)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Алкан с ЛТЗ

5 минут назад
Уху под свойскую...мммм...
ответить

Житель

6 минут назад
Самая хорошая рыба это колбаса! А самая хорошая колбаса это чулок с деньгами! Нафик рыбалку, раздайте денег!
ответить

1

36 минут назад
Ну все в больнице порядок с терапевтами навели, теперь можно и гулянья устраивать.
ответить

Вася

41 минуту назад
Наверное в сельпо истек срок реализации кубиков "Магги", вот и решили позабавиться да и ухи наварить.
ответить

Это

46 минут назад
Вам не на митинги ходить.
ответить

Пенсионер

48 минут назад
А какая рыба ловится на " краснинскую блесну" ? Краснинская осетрина?
ответить

Артурчик

50 минут назад
Огласите блюда из осетрины. Есть ли смысл приходить на гулянье?
ответить

007

51 минуту назад
Притянули за уши
ответить

?

56 минут назад
рыба из речки Усмань , не пропадать же .
ответить

я валяюсь !

59 минут назад
То пишут что терапевтов в Красном нет,теперь все вылечились,будут обжираться и три татушки горлопанить!
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В Липецкой области появится ещё одна модельная библиотека
8
В Липецкой области появится ещё одна модельная библиотека

26.01.2021 12:42

Культура
Для несовершеннолетних правонарушителей собирают книги
#книга #библиотека
5
Для несовершеннолетних правонарушителей собирают книги

26.01.2021 09:53

Культура
ДК в Дубовом откроют 3 февраля
#ДК #нацпроект
10
ДК в Дубовом откроют 3 февраля

25.01.2021 13:01

Культура
У Липецкой области есть все шансы принять звёзд рунета
#туризм
10
У Липецкой области есть все шансы принять звёзд рунета

22.01.2021 11:02

Культура
День объятий отметили в Липецке несмотря на пандемию
#День объятий
2
День объятий отметили в Липецке несмотря на пандемию

22.01.2021 10:01

Культура
«Ваша каша ничуть не хуже!»: Липецкую область покажут в новом выпуске программы «Круиз-Контроль»
#туризм
11
«Ваша каша ничуть не хуже!»: Липецкую область покажут в новом выпуске программы «Круиз-Контроль»

20.01.2021 16:52

Культура