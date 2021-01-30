Культура
сегодня, 11:13
В Липецкой области будут бесплатно угощать ухой по разным рецептам
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6 февраля пройдет фестиваль зимней рыбалки «Краснинская блесна».
Как сообщает Межпоселенческий центр культуры и досуга Краснинского района, 6 февраля с 10:00 до 14:00 в Красном пройдёт фестиваль зимней рыбалки «Краснинская блесна».
В программе фестиваля - соревнования по зимней ловле рыбы, конкурс-презентация «Рыбный стол» между сельскими досуговыми центрами, организациями и предприятиями района (оборудованное подворье в рыбацком стиле, приготовление ухи, блюд из рыбы, презентация тематических изделий декоративно-прикладного творчества), конкурс творческих коллективов «Рыбацкая частушка», конкурс костюмов из подручного материала, массовые игры, конкурсы с участниками фестиваля; взвешивание пойманной рыбы.
- Ароматная уха, народные забавы, командные соревнования, игры и конкурсы, призы и награды, широкая ярмарка, многообразие блюд из рыбы - всё это в программе фестиваля, участие в котором совершенно бесплатно и для зрителей, и для рыбаков, - отмечают организаторы. - Будет готовиться уха на живом огне по самым разным рецептам. Угощают даром! Народные гулянья украсит концертная программа и импровизированные соревнования частушечников.
В программе фестиваля - соревнования по зимней ловле рыбы, конкурс-презентация «Рыбный стол» между сельскими досуговыми центрами, организациями и предприятиями района (оборудованное подворье в рыбацком стиле, приготовление ухи, блюд из рыбы, презентация тематических изделий декоративно-прикладного творчества), конкурс творческих коллективов «Рыбацкая частушка», конкурс костюмов из подручного материала, массовые игры, конкурсы с участниками фестиваля; взвешивание пойманной рыбы.
- Ароматная уха, народные забавы, командные соревнования, игры и конкурсы, призы и награды, широкая ярмарка, многообразие блюд из рыбы - всё это в программе фестиваля, участие в котором совершенно бесплатно и для зрителей, и для рыбаков, - отмечают организаторы. - Будет готовиться уха на живом огне по самым разным рецептам. Угощают даром! Народные гулянья украсит концертная программа и импровизированные соревнования частушечников.
12 1084
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26.01.2021 09:53Культура
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