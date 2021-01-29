В Липецке будут судить двоих бутлегеров

Одного - ещё и за угрозу убийством.

28 января прокуратурой Правобережного района Липецка утверждено обвинительное заключение в отношении двоих бутлегеров. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 39-летнего мужчину будут судить сразу по двум статья уголовного кодекса - по пунктам «а», «б» части б статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации» и по части 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», а его 31-летнего товарища – только за бутлегерство, по пунктам «а», «б» ч. б ст. 17 1.1, ч. 5 ст. 17 1.1 УК РФ.



Мужчинам вменяют производство 6 812 бутылок немаркированной водки с целью сбыта с июня по конец сентября 2019-го года. Общая стоимость алкоголя составила 1 миллион 456 тысяч 624 рубля. Часть этой продукции удалось сбыть в торговые точки, а часть хранил один из обвиняемых у себя дома.



Кроме того, следствием было установлено, что фальсифицированный алкоголь бутлегеры не только производили сами, но и покупали для последующей перепродажи: один из обвиняемых купил 3157 бутылок немаркированного спиртного и хранил их в арендуемом садовом домике и собственном автомобиле.



Один из бутлегеров ранее уже был неоднократно судим – за вождение автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, за незаконное проникновение в жилище, за нанесение побоев.



А 4 ноября 2020 года случился ещё один инцидент с участием 39-летнего бутлегера: на пруду он не поделил место с другими отдыхающими, завязались конфликт и словесная перепалка, и чтобы быть убедительнее в просьбе покинуть место отдыха, бутлегер достал из автомобиля «ГАЗ - 2217» пневматическую винтовку и начал открыто угрожать молодым людям.



Так что теперь этого мужчину будить судить не только за производство и сбыт фальсифицированного алкоголя, но и за угрозу убийством. Санкция ч. б ст. 171.1 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового. Часть 1 ст. 119 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

