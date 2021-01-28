50-летнего мужчину будут судить за убитую косулю

120 тысяч рублей он уже заплатил.

26 января прокуратурой Хлевенского района направлено в суд уголовное дело по незаконной охоте. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 7 ноября прошлого года 50-летний житель Воронежской области, не имея разрешения на добычу охотничьих ресурсов, на юго-восточной окраине деревни Аникеевка Хлевенского района из гладкоствольного ружья застрелил косулю европейскую, после чего загрузил погибшее животное в автомобиль «Нива». Был убит самец косули возрастом около 3 лет.



Но браконьера поймал государственный инспектором по охране диких животных Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области.



В ходе расследования происшествия браконьер возместил ущерб, нанесённый природе, - его оценили в 120 тысяч рублей. Теперь охотника будут судить по уголовной статье: по пунктам а, б части 1 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота» 50-летнему мужчине грозит наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей либо исправительных работ на срок до 2 лет, либо лишения свободы на срок до 2 лет.