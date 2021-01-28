Происшествия
сегодня, 11:54
50-летнего мужчину будут судить за убитую косулю
4 1142
120 тысяч рублей он уже заплатил.
26 января прокуратурой Хлевенского района направлено в суд уголовное дело по незаконной охоте. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 7 ноября прошлого года 50-летний житель Воронежской области, не имея разрешения на добычу охотничьих ресурсов, на юго-восточной окраине деревни Аникеевка Хлевенского района из гладкоствольного ружья застрелил косулю европейскую, после чего загрузил погибшее животное в автомобиль «Нива». Был убит самец косули возрастом около 3 лет.
Но браконьера поймал государственный инспектором по охране диких животных Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области.
В ходе расследования происшествия браконьер возместил ущерб, нанесённый природе, - его оценили в 120 тысяч рублей. Теперь охотника будут судить по уголовной статье: по пунктам а, б части 1 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота» 50-летнему мужчине грозит наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей либо исправительных работ на срок до 2 лет, либо лишения свободы на срок до 2 лет.
Но браконьера поймал государственный инспектором по охране диких животных Управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области.
В ходе расследования происшествия браконьер возместил ущерб, нанесённый природе, - его оценили в 120 тысяч рублей. Теперь охотника будут судить по уголовной статье: по пунктам а, б части 1 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота» 50-летнему мужчине грозит наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей либо исправительных работ на срок до 2 лет, либо лишения свободы на срок до 2 лет.
4 1142
ZOO
Ох,
Таксидермист
Сколько в России